Hype um die Kult-Puppe : Testen Sie Ihr „Barbie“-Wissen

Interaktiv Region Spätestens seit dem derzeit laufenden Kinofilm „Barbie“ ist der Hype um die Kult-Puppe wieder entfacht. Aber erinnern Sie sich noch daran, wie Barbies Schwester heißt? Oder seit wann es die einstige Blondine mit Wespentaille auch mit anderen Körper-Proportionen gibt?

„Barbie“ ist derzeit der Verkaufsschlager in den deutschen Kinos. Der Film mit Ryan Gossling und Margot Robbie in den Hauptrollen, hat seit Kinostart unzählige Besucherinnen und Besucher in die pinke Kino-Landschaft der beliebten Plastik-Puppe gelockt. Und auch aus den Kinderzimmern ist „Barbie“ noch immer nicht wegzudenken. Laut dem Bayrischen Rundfunk besitzt im Durchschnitt jedes Mädchen sieben „Barbie“-Puppen – seit über 60 Jahren ist sie unangefochten die beliebteste Puppe der Welt.