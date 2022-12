Neu im Kino: „Avatar 2“ : Mit digitaler Technik zurück in die Teeniezeit

Erkannt? Sigourney Weaver als Kiri. Mit Hilfe von Sensoren auf Körper und Gesicht der Darsteller wurden Gestik und Mimik digitalisiert und auf die animierten Figuren übertragen. Foto: 20th Century Studios/dpa

Interview Berlin Schauspielerin Sigourney Weaver ist bei der Fortsetzung des Megaerfolgs „Avatar“ wieder dabei. Per Animationskunst wird die 73-Jährige zur 14-jährigen Ureinwohnerin.

2009 setzte Regisseur James Cameron mit dem Science-Fiction-Abenteuer „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ neue Maßstäbe. Die Bewohner von Pandora kämpften darin gegen die Ausbeutung ihres Planeten durch die Menschen. Der Film mit seiner exzellenten 3D-Technik und seinen faszinierenden Welten begeisterte Kritiker und Zuschauer gleichermaßen. Nun kommt am Mittwoch, 14. Dezember, die Fortsetzung des Megaerfolgs ins Kino: In „Avatar – The Way of Water“ ist auch die US-Schauspielerin Sigourney Weaver wieder mit dabei. Mit der 73-Jährigen sprach Martin Schwickert.

Die Echte: Kinolegende Sigourney Weaver. Foto: dpa/Scott Garfitt

Mrs. Weaver, in „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ haben sie 2009 die Wissenschaftlerin Dr. Grace Augustine gespielt, die am Ende des Films stirbt. Nun schlüpfen Sie in der Fortsetzung „The Way of Water“ in die Rolle der 14-jährigen Kiri vom Ureinwohnervolk der Na’vi. Wie kam es zu diesem zweiten Auftritt als digitalisierte Filmfigur?

Sigourney Weaver: Als Jim Cameron und ich zum ersten Mal darüber sprachen, wollten wir etwas von der Neugier, der Offenheit und der Naturverbundenheit von Grace Augustine weiterleben lassen. Und so hat Jim die Figur eines Mädchens entwickelt, das ganz und gar in der Natur zu Hause ist und nichts lieber tut, als mit ihrem Menschenfreund Spider durch den Urwald zu toben. Der enge Kontakt zur anderen Spezies ist ein wichtiger Teil ihres Lebens. Im Verlauf der Geschichte sind Kiri und ihre Familie gezwungen, den Wald zu verlassen. Sie werden zu Flüchtlingen und müssen sich in einer komplett anderen Welt zurechtfinden.

Um auf der Leinwand als Fantasy-Gestalt auftreten zu können, mussten sie mit dem sogenannten Motion-Capture-Verfahren in einem digital verlinkten Ganzkörperanzug arbeiten. Ist das nicht ein wenig befremdlich?

Weaver: Nein, im Gegenteil, ich habe die Arbeit mit dieser Technik als sehr interessant empfunden. Man steht in Anzug und Helm den anderen Schauspielern in einem großen, leeren Raum gegenüber, aber man vergisst schon bald die ganze Technik und sieht in sich und den anderen nur noch die jeweilige Figur. Es ist eine Arbeit, die allein auf gemeinsamer Vorstellungskraft basiert und sich auf das reine Schauspielen konzentriert. Und dann gibt es eben noch die Digitalkünstler, die auf meinem Spiel aufbauend die Kreatur erschaffen und dabei die Zartheit und Reinheit der Figur bewahren müssen. Sie geben der Figur den letzten Schliff. Als Schauspielerin muss man diesem gesamten Prozess vertrauen, aber das war alles in allem eine sehr befreiende Erfahrung für mich.

Wie haben Sie sich in die Rolle einer 14-Jährigen eingefühlt?

Weaver: Ich musste zurückgehen in meine eigene Zeit als Teenagerin, die nicht sehr glücklich war. Ich war mit elf Jahren schon 1,80 Meter groß und unheimlich schüchtern. Auf der anderen Seite war ich aber auch sehr leidenschaftlich, wenn es um Ungerechtigkeit und Heuchelei ging. Kinder in diesem Alter sehen Dinge auf eine sehr gerade, direkte und ehrliche Weise. Diese extremen und widersprüchlichen Gefühle waren wichtig für meine Arbeit an der Figur. Ich habe auch ein paar Highschool-Klassen besucht, um zu hören, wie die Stimmen von Mädchen in diesem Alter klingen. Das war eine große Bandbreite. Manche Mädchen hörten sich wie Kinder an, andere schon wie Erwachsene. Ich habe meine Stimme dann nur ein wenig höher gesetzt. Ich wollte nicht mit so einer Fake-Teenie-Stimme sprechen.

Worin unterscheidet sich das Leben einer 14-Jährigen heute von Ihrem eigenen Jugendleben?

Weaver: Den größten Unterschied machen wohl die allgegenwärtigen digitalen Kommunikationsgeräte und die Sozialen Medien aus. Als ich 14 war, habe ich fast wie in einem Kloster gelebt. Ich war auf einer reinen Mädchenschule mit wundervollen Lehrerinnen, die alles gegeben haben, um uns eine gute Bildung zu ermöglichen. Für mich war es perfekt. Ich habe mich mit meinen Büchern in eine Ecke verkrochen, um ein paar Jahre später als Erwachsene wieder herauszukommen. Heute können sich Jugendliche mit vielen interessanten Dingen auseinandersetzen. Das ist toll für sie. Wahrscheinlich würden die wenigsten mit meiner Jugend tauschen wollen. Aber sie sind auch deutlich mehr prüfenden Blicken und den damit verbundenen Selbstzweifeln ausgesetzt. Das war schon immer Teil der Pubertät, aber durch die Sozialen Medien findet das sehr viel stärker und im öffentlichen Raum statt.

Vor kurzem ist „Call Jane“ ins Kino gekommen, in dem Sie eine feministische Aktivistin spielen, die sich Ende der 60er Jahre über das damalige Abtreibungsverbot hinwegsetzt und sichere Schwangerschaftsabbrüche für betroffene Frauen organisiert. Mittlerweile hat der US-Supreme-Court das Gesetz zur Legalisierung von Abtreibungen nach 50 Jahren wieder aufgehoben. Wie blicken Sie angesichts solch eklatanter Rückschritte in die Zukunft Ihres Landes?

Weaver: Wir befinden uns gerade in einer Zeit der großen Abrechnung zwischen den liberalen Einstellungen, die in meinem Land während der letzten Jahrzehnte in Gesetze gegossen wurden, und den Leuten, die diesen Fortschritt stoppen wollen. In den USA wird gerade eine wichtige philosophische Schlacht ausgetragen. Aber mittlerweile fühle ich mich wieder ein wenig mehr ermutigt, von dem, was in jüngster Zeit mit den Midterm-Wahlen passiert ist. Ich bin mir sicher, dass das Recht auf Abtreibung wiederhergestellt und gesetzlich verankert wird. Aber es ist eine schwierige Zeit. Gerade auch für junge Menschen. Ich wüsste nicht, wie ich in diesem Alter mit all den Bedrohungen umgehen würde, denen unsere Welt heute ausgesetzt ist.

Science-Fiction-Filme sind immer auch Zukunftsvisionen, in denen die Gegenwart reflektiert wird. Was erzählt „Avatar – The Way of Water“ über unsere Zeit?

Weaver: Der Film zeigt, wie Menschen entwurzelt, in Kriege hineingezogen und von ihren Familien getrennt werden. Wie die Natur aus kommerziellen Interessen zerstört wird, weil die Menschheit immer noch nicht ganz verstanden hat, dass der Planet nicht allein ihnen gehört. Es gibt eine Menge in diesem Film, über das man als junger Mensch nachdenken kann.

Der erste „Avatar“-Film wurde seinerzeit als Retter des Kinos gefeiert. Nun ist das Kino nach der Pandemie erneut in der Krise. Glauben Sie, der kommerzielle Erfolg der lang erwarteten Fortsetzung wird wieder so groß ausfallen?