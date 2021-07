Neu im Kino: „Roamers - Follow your Likes“ : Rein ins digitale Nomadentum

Fiebert auf seine nächsten Likes hin: Der kurzzeitig sehr populäre palästinensische Influencer Nusir Yassin. Foto: Camino Filmverleih

Aachen Freiheit, Unabhängigkeit, raus aus dem Hamsterrad – all das scheint das digitale Nomadentum in dem Dokumentarfilm „Roamers – Follow your Likes“ zu versprechen. Mehr Schein als Sein?

Lena Leonhardt („Hundesoldaten“) stellt in ihrem Dokumentarfilm „Roamers – Follow your Likes“ digitale Nomaden vor, die eine neue Lebensform ausprobieren und diese im Internet propagieren. Im Fokus steht Selbstbestimmung und Freiheit.

Die Sinnsuche im Netz zeigt die Regisseurin anhand verschiedener Persönlichkeiten. So erklärt der kurzzeitig sehr populäre palästinensische Video-Blogger Nusir Yassin in einer dieser so unglaublich motivierenden Reden im Rahmen von „TED Talks“ beispielsweise, weshalb er seinen lukrativen Job aufgab, um fortan jeden Tag „fantastisch“ zu leben.

Zwar wirkt „Roamers“ am Anfang wie die Kinoversion kurzer Influencer-Clips aus den Sozialen Netzwerken, doch zunehmend blickt Lena Leonhardt hinter die Kulissen der digitalen Nomaden. Was bedeutet es, finanziell von sehr flüchtiger Anteilnahme des weltweiten Netzes abhängig zu sein? Wie funktioniert das losgelöste Leben? Wie abhängig ist man von Likes und steigenden Follwer-Zahlen?

Am Ende von „Roamers“ ist der Enthusiasmus verflogen: Yassin mit Partnerin Alyne Tamir und ihrem Team wurden zu Sklaven ihrer erzielten Seiten-Klicks. Die junge Top-Managerin Jonna ist nach einer Trennung dabei, allein mit ihrem Hund die Welt zu umsegeln. Das Pärchen Kim und Paolo produziert selbst Pornos mit den Drehbüchern ihrer Fans und Kunden. Und auch wenn die Doku distanziert das erotische Treiben von Kim und Paolo zeigt, die sich mitten in der scheinbaren Ekstase alle paar Sekunden für Klicks bedanken, relativiert sie doch den Hype um die neue Freiheit.

Die individuellen Geschichten bekommen so Ecken und Kanten, die gescheiterte Ehe oder Beziehung ist oft Auslöser für das Losreisen. Die Krisen auf diesen Trips bekommen wir ebenfalls zu sehen, selbst wenn es nur die Krise ist, dass der jeweilige Beitrag zu wenig Klicks bekommt. (Aachen: Apollo) ★★★★☆