Kostenpflichtiger Inhalt: Kinderfilm „Zu weit weg“ : Vom Verlust der Heimat

„So wird unser Dorf auch bald aussehen“: Ben zeigt Tariq seine ehemalige Heimat, die Stück für Stück dem Tagebau weichen muss. Foto: Monika Plura

Aachen/Düren Braunkohlebagger oder Bombenanschläge: Ben und Tariq sind neu in der Klasse – der eine hat seine Heimat an den Braunkohleabbau verloren, der andere an den Krieg in Syrien. Der Kinderfilm „Zu weit weg“ zeigt, wie Freundschaft und Fußball helfen können, damit zurecht zu kommen.