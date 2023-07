Science-Fiction : Iris Berben über Netflix-Thriller „Paradise“

Iris Berben spielt in „Paradise" die Chefin eines Unternehmens, das Lebenszeit verkauft. Foto: Netflix

Interview Berlin Die 72-Jährige spielt in „Paradise“ eine Frau, die Lebenszeit verkauft. Im Interview spricht sie über den Traum von ewiger Jugend und Altersfeindlichkeit im Filmgeschäft.

Sie gehört zu Deutschlands populärsten Schauspielerinnen und glänzt regelmäßig in anspruchsvollen Charakterrollen: Iris Berben ist auch mit 72 Jahren gefragt wie eh und je. Im Science-Fiction-Thriller „Paradise“ (ab 27. Juli bei Netflix) spielt sie die Chefin eines Start-up-Unternehmens, das in naher Zukunft eine revolutionäre Technik entwickelt: Lebenszeit kann von Mensch zu Mensch übertragen und käuflich erworben werden – dem Missbrauch sind Tür und Tor geöffnet. Cornelia Wystrichowski hat Iris Berben getroffen.

Frau Berben, ist „Paradise“ Ihr erster Near-Future-Film?

Iris Berben: Es gab vor sehr langer Zeit schon mal einen Science-Fiction-Film, aber an den kann ich mich nicht mehr erinnern. Was auch kein Wunder ist: Mir wurde vor wenigen Tagen gesagt, dass ich seit genau 55 Jahren Filme mache – ich kann sie mir wirklich nicht alle gemerkt haben (lacht).

In „Paradise“ geht es um eine Welt, in der Lebenszeit zur Handelsware wird – die Reichen können sie kaufen und damit ewige Jugend erlangen. Wie finden Sie diesen Gedanken?

Berben: Das ist im Grunde eine verführerische Idee, bis man herausfindet, wie man an diese zusätzlichen Jahre gelangt: Man nimmt sie den ärmeren Menschen weg, die nichts besitzen außer ihrer Lebenszeit. Und dann passiert eben genau das, was in unserer Welt ganz real passiert, die Ausbeutung derer, die ihre Ressourcen zur Verfügung stellen müssen. Ich würde mir wünschen, so ein Kauf zusätzlicher Lebenszeit wäre möglich, ohne dass man dafür einen Menschen verletzen muss.

Was würden Sie mit der zusätzlichen Zeit machen?

Berben: Ich würde mir nicht wünschen, 40 Jahre jünger zu werden, wie das in unserem Film geschieht, sondern ich würde mir wünschen, noch 400 Jahre zu leben. Das entspricht eher der Neugierde, die ich habe. Schauen Sie sich doch die Veränderungen um uns herum an. Ich habe Lust zu wissen: Was macht das mit mir, mit einer Gesellschaft? Aber dann sollte natürlich auch alles funktionieren in diesen 400 Jahren, vor allem mein Gehirn.

Haben Sie keine Angst vor der Zukunft?

Berben: Nein, ich bin ein eher angstfreier Mensch. Beunruhigend finde ich die Angst der anderen Menschen. Diejenigen, die wir nicht mehr erreichen, die abgleiten in die Hände der Menschenfänger, die ihnen leichte Antworten geben auf die komplizierten Fragen unserer Zeit. Da sehe ich die Gefahr, dass wir uns als Gesellschaft auseinanderdividieren, deshalb müssen wir Menschen, die verunsichert sind, an die Hand nehmen. Ich selber bin eher neugierig auf die Entwicklungen – sagen wir nur mal KI. Wie weit kann uns das helfen, wie gefährlich ist das aber auch?

Wurde Künstliche Intelligenz bei „Paradise“ verwendet, zum Beispiel um Sie optisch zu verändern? Ihre Filmfigur ist ja in verschiedenen Altersstufen zu sehen.

Berben: Nein, ich bin so alt, wie ich in dem Film aussehe (lacht). Und das jüngere Ich meiner Figur wird von der Schauspielerin Alina Levshin gespielt. Es gibt zwar die Möglichkeit, Schauspieler digital zu verjüngen, aber die ist extrem aufwendig und kostet ein immenses Geld, deshalb haben wir uns dagegen entschieden.

Werden Schauspieler irgendwann durch KI überflüssig?

Berben: Diese Frage stellen wir uns gerade alle. Werden Autoren überflüssig, oder vielleicht Schauspieler? Aber ich habe keine Angst vor KI. Ich bin mir sicher, dass das, was uns als Menschen ausmacht, ein extrem starkes Band ist: Auf die Welt zu kommen, dieses Leben zu leben und es dann auch wieder zu verlassen – was das mit den wirklichen Menschen macht, wird immer interessanter sein als alles Künstliche.

Enorm viele Filme und Serien entwerfen ja gerade Dystopien, düstere Visionen einer nahen Zukunft. Können Sie das verstehen?

Berben: Das hat mit unserer Zeit zu tun. Damit, dass wir in der Kunst die Dinge reflektieren, die um uns herum passieren. Ich selber verfluche die vielen Neuerungen nicht, ich finde sie aufregend. Aber wir müssen aufpassen, wie sie genutzt werden. Und natürlich zwingen die großen Veränderungen uns alle zum Nachdenken. Unser Film ist ein Near-Future-Film, und dabei ist ja das Spannende, dass man sich fragt: Wie weit ist diese Zukunft noch weg? Sind wir schon auf dem Weg in diese Zukunft? Er setzt sich stark mit dem Phänomen des Selbstoptimierungswahns auseinander, mit dem Ungleichgewicht dieser Welt, mit Ausbeutung, Machtmissbrauch und Jugendwahn.

Zur Person Iris Berben Iris Berben kam am 12. August 1950 in Detmold als einziges Kind eines Gastronomen-Ehepaars zur Welt. Nach der Scheidung der Eltern zog sie als Vierjährige mit der Mutter nach Hamburg, besuchte dort die Grundschule und mehrere Internate, brach die Schule aber vor dem Abitur ab. In ihrer Jugend engagierte sich Berben in der Hamburger Protestszene, sie begann früh mit der Schauspielerei und wurde mit Comedyserien wie „Sketchup“ einem größeren Publikum bekannt. Seither macht sie regelmäßig mit aufwendigen Filmen wie etwa „Der Vorname“ oder „Triangle of Sadness“ von sich reden. Iris Berben lebt in Berlin, ihr Sohn ist der erfolgreiche Filmproduzent Oliver Berben.

Ewige Jugend – ist das in Ihren Augen erstrebenswert?

Berben: Natürlich nicht. Die Jugend ist wunderbar, und wir haben gerade eine kraftvolle, starke, politische Jugend. Sehr gut, weiter so! Ich hatte selber eine extrem gute Zeit. Die 60er und die 70er waren mit das Freieste, was man erleben konnte, und diese Freiheit habe ich auch ausgenutzt – in jeder Hinsicht. Jugend ist schön, weil man das Gefühl hat, man kann die Welt verändern, man macht die eigenen Regeln, und man ist der absolute Mittelpunkt. Diese Freiheit gewinnt man später wieder, wenn man mal so alt ist wie ich (lacht). Jugend ist schön, aber sie ist nicht der Maßstab für ein Leben.

Ist das Filmgeschäft altersfeindlich?