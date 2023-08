Neu im Kino: „Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem“ : Grandioses Comeback der „Ninja Turtles“

Seit fast 40 Jahren sind die „Teenage Mutant Ninja Turtles“ Bestandteil der Popkultur. Nach dem Kinoflop von 2016 schien die Luft raus. Doch nun gibt es einen spaßigen Neustart.

„Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem“, erzählt die Geschichte von Anfang an. Als der verrückte Wissenschaftler Dr. Baxter Stockman in seinem Labor von einem zwielichtigen Spezialkommando heimgesucht wird, landet einer seiner Kanister mit einer grünen Flüssigkeit in der New Yorker Kanalisation. Vier Babyschildkröten und eine Ratte mutieren durch den Kontakt damit zu menschenähnlichen Wesen. Die Ratte namens Splinter zieht die vier Brüder unter der Stadt groß.