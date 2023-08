Neu im Kino „L'Immensità – Meine fantastische Mutter“ : Bittersüßes Familiendrama mit Penélope Cruz

„L’Immensità – Meine fantastische Mutter“ ist ein Film um eine römische Familie der gehobenen Mittelschicht in den 1970er Jahren, deren älteste Tochter sich als Junge fühlt.

Wie soll ein Mensch mit der Unendlichkeit fertigwerden? In der ersten Sequenz von „L’Immensità – Meine fantastische Mutter“ durchschneiden aufgespannte Schnüre das Bild. Es ist der Versuch eines Teenagers, Botschaften aus fernen Galaxien zu empfangen. Von dort oben, von Außerirdischen, stamme er ab, und von dort erhofft er sich ein Zeichen, ein Wunder, das alles in Ordnung bringt.

Was kurz darauf stattdessen wie ein Wunder ins Bild rückt, sind die dunklen, langwimprigen, dramatisch schwarz umrandeten Augen von Penélope Cruz in Großaufnahme. Regisseur Emanuele Crialese und sein Kameramann Gergely Poharnok lassen die unermessliche Schönheit dieses Gesichts von Anfang an mit der Unendlichkeit des Alls um Andreas Hingabe konkurrieren; Andrea, vom Dach herabgestiegen ins Haus zu seiner Mutter, kann seinen Blick nicht von diesem Gesicht lösen. „Kannst du bitte aufhören, so schön zu sein?“, sagt er später, als aufdringliche Männer seiner Mutter nachstellen.