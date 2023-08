Neue ARD-Dramaserie : Warum Vergewaltigung ein Familiendrama ist

Vergewaltigungsvorwürfe gegen Carsten (Jens Albinus) stehen zwischen Leonie (Paula Kober, li.) und ihrer Freundin Clara (Emily Cox). Foto: ARD Degeto/Odeon Fiction GmbH

Interview aachen In der Serie „37 Sekunden“ vergewaltigt ein Mann die Freundin seiner Tochter. Drehbuchautorin Julia Penner über Liebe, Verrat und den Balanceakt zwischen Wahrheit und Lüge.

Von Tilmann P. Gangloff

In der ARD-Serie „37 Sekunden“ gerät eine junge Anwältin in ein Loyalitätsdilemma, als ihr eigener Vater von ihrer besten Freundin wegen Vergewaltigung angezeigt wird. Für Drehbuchautorin Julia Penner geht es dennoch nicht in erster Linie um das „MeToo“-Thema, sondern allem um das Drama, in das die Familie gestürzt wird. Tilmann P. Gangloff hat Julia Penner getroffen.

Frau Penner, in Ihrer Serie bezichtigt eine junge Musikerin ihren deutlich älteren prominenten Mentor und ehemaligen Geliebten der Vergewaltigung. Erzählen Sie mit „37 Sekunden“ also eine klassische „MeToo“-Geschichte?

Julia Penner: Tatsächlich hatte ich die Idee bereits 2015, als von „MeToo“ noch keine Rede war; der Skandal um den Filmproduzenten Harvey Weinstein wurde erst im Herbst 2017 publik. Im Mittelpunkt der Serie sollte eine Patchwork-Familie stehen. Anhand eines Übergriffs wollte ich die Frage stellen, ab wann aus Sex eine Vergewaltigung wird.

Zentrale Figur von „37 Sekunden“ ist jedoch nicht das Opfer, Leonie, sondern die beste Freundin, Clara. Warum?

Penner: Jede vierte sexuelle Belästigung findet im Bekannten- oder Freundeskreis statt, aber diese Vorfälle werden so gut wie nie zur Anzeige gebracht. Deshalb habe ich mir die Frage gestellt: Warum unternehmen die Freunde und Angehörigen nichts? Clara ist anfangs uneingeschränkt auf der Seite ihrer Freundin, bis sie erfährt, dass es sich bei dem Täter um ihren eigenen Vater handelt.

Warum wechselt sie in diesem Moment so vorbehaltlos die Seite?

Penner: Dieser Umschwung war das Ergebnis meiner Gespräche mit Antje Brandes, einer Münchener Fachanwältin für Strafrecht: Wenn Familienmitglieder nicht mit eigenen Augen gesehen haben, was vorgefallen ist, können sie sich das Ereignis nicht vorstellen; vielleicht wollen sie es auch nicht wahrhaben. In der Serie geht es nicht zuletzt um Loyalität, deshalb haben mein Koautor David Sandreuter und ich das System Familie in den Mittelpunkt gestellt. Clara ist in erster Linie damit beschäftigt, ihre Familie zusammenzuhalten, hat aber natürlich gegenüber ihrer Freundin Leonie ein schlechtes Gewissen, weshalb sie selbst in eine Krise stürzt.

Julia Penner ist eine deutsche Drehbuchautorin, „37 Sekunden“ ist ihre erste Serie. Foto: Sven Serkis

In vergleichbaren Produktionen wird die Schlüsselszene meist ausgespart, damit möglichst lange offen bleibt, was wirklich vorgefallen ist. Weshalb haben Sie sich dafür entschieden, die Vergewaltigung zu zeigen?

Penner: Wenn man die Szene nicht zeigt, geht das Publikum erfahrungsgemäß vom Schlimmsten aus, außerdem hätte sich die Serie dann in Richtung Krimi entwickelt. Wir wollen aber, dass sich das Publikum mit diesem Vorfall auseinandersetzt. Man sieht zunächst zwei Menschen, die die Finger nicht voneinander lassen können, doch dann kippt die Stimmung. Unsere Anwältin hat bestätigt, dass der Vorfall trotzdem vor Gericht Hand und Fuß hätte.

Warum ist es in solchen Momenten so schwierig, eine klare Grenze zu ziehen?

Penner: So etwas ist in Liebesbeziehungen doch generell nicht einfach. Wenn ein Partner Lust auf Sex hat, der oder die andere aber nicht, kann das leicht zu einer Kränkung führen; deshalb macht man vielleicht mit, obwohl man gar nicht will. Die Serie soll daher auch dazu anregen, dass Paare darüber nachdenken, wie sie Intimität kommunizieren. Ich würde mir ohnehin wünschen, dass sich Männer und Frauen gleichermaßen für diese Geschichte interessieren. Im besten Fall soll sie Brücken bauen.

Gab es für den Entwurf von Carstens Rolle reale Vorbilder?

Penner: Tatsächlich sollte der Mann zunächst ein Politiker sein, aber das haben wir verworfen, weil wir zu diesem Zeitpunkt noch dachten, dass man einem Politiker eher eine Vergewaltigung zutraut als einem integren Musiker. Zudem eignet sich Musik perfekt, um Gefühle zum Ausdruck zu bringen; Carsten und Leonie sind zu Beginn ja auch ein Liebespaar. Also haben wir aus Carsten einen Sänger gemacht, der ein politisches Bewusstsein hat und ähnlich viel Anerkennung genießt wie zum Beispiel Herbert Grönemeyer.

Schon vor dem abschließenden Prozess befürchtet Leonies Anwältin, die Gegenseite werde die „Schlampentaktik“ anwenden. Was heißt das?

Penner: Auch das ist uns von Frau Brandes bestätigt worden: Die Vergangenheit wird regelrecht durchforstet, gerade das Sexualleben wird durchleuchtet; man versucht alles, um das Opfer zu diskreditieren. Dabei handelt es sich um eine Schuldumkehr: Plötzlich wird nicht mehr der Täter, sondern das Opfer beschuldigt. Bei Vergewaltigungsfällen bringt die Verteidigung oft solche Argumente vor: „Sie war aufreizend gekleidet, sie stand unter Alkohol, sie hat mehrere Partner.“ Ziel ist die Dekonstruktion der Glaubwürdigkeit des Opfers, um auf diese Weise die Unschuld des Täters zu beweisen. Das ist einer der Hauptgründe, warum so wenige Fälle zur Anzeige kommen: Will man sich als Person, die einen sexuellen Übergriff erlebt hat, wirklich mit so etwas konfrontieren?

Die Vergewaltigung ist der Auslöser der Handlung. Warum betrachten Sie „37 Sekunden“ trotzdem in erster Linie als Familiendrama?

Penner: Wir haben uns gefragt: Was macht dieser Einschlag mit den Betroffenen? Unsere Regisseurin Bettina Oberli hat es so formuliert: „In dieser Familie bleibt kein Stein auf dem anderen.“ Das trifft es perfekt, denn als Leonie Claras Vater anzeigt, müssen sämtliche Beteiligten ihr Verhältnis untereinander hinterfragen. Das Besondere an dieser Serie ist ja, dass alle Charaktere einander lieben; und genau das ist das Problem.