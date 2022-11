Neu im Kino: „Bones and All“ : Bewegendes Liebesdrama mit zwei Kannibalen

Sie riechen, dass sie die gleichen Ernährungsbedürfnisse haben: Maren (Taylor Russell, l.) und Lee (Timothée Chalamet). Foto: Metro Goldwyn Mayer Pictures

Nach dem gefeierten Film „Call Me by Your Name“ hat Regisseur Luca Guadagnino wieder mit Jungstar Timothée Chalamet zusammengearbeitet: „Bones and All“ ist eine verstörend blutige Romanze on the Road.