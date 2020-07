Grotten von Remouchamps : Bootsfahrt im Höhlenlabyrinth

Remouchamps Beeindruckend inszeniert: Die Grotten von Remouchamps entdeckt man zu Fuß und bei einer Tour auf dem Rubicon.

„Aufgepasst, besser den Kopf senken“, rät der Scout vorne im Boot an der Manövrierstange. „Wir kommen jetzt an die niedrigste Stelle. Wir nennen sie Guillotine“, merkt er schmunzelnd an. Der letzte und aufregendste Teil der Besichtigung der Grotten von Remouchamps erfolgt per Barke. Es geht rund 700 Meter über den unterirdischen Fluss Rubicon. Der einstige Lebensraum der Jäger des Paläolithikums lädt mit einer märchenhaft anmutenden Beleuchtung zur Entdeckung ein.

Heimat des Niphargus

Die 700 Meter per Barke geräuschlos unter der Erde im Schneckentempo dauern eine knappe halbe Stunde. Auf halber Strecke etwa passiert man eine mitten im Fluss herausstoßende, hohe Steinsäule, die „Palme“. Der Wasserweg ist teilweise so eng und niedrig, dass der Scout sich und das Boot an den Felswänden abdrücken kann, um die Fahrt zu navigieren. Das Ganze ist ungefährlich, wenn man sich an die Anweisungen hält. Die Wassertiefe ist mit bis zu einem Meter keine Gefahr. Die Barke legt an, einmal gut durchatmen, die Eindrücke wirken noch nach, trotz des Tageslichts.