Listen, Rezepte, Tipps : So können Sie gemütlich und gesund Grillen

So können Sie gemütlich und gesund Grillen

Was gibt es Schönes, als im Freien gemeinsam zu grillen? Foto: picture alliance / dpa-tmn/Christin Klose

Service Aachen Jetzt wird Grillen zum Genuss: Mit diesem Rundum-Sorglos-Paket gelingt das Grillfest mit Familie und Freunden ganz sicher. Fünf Artikel helfen Ihnen, das richtige Grillfleisch zu kaufen und gesund zu grillen. Dazu gibt es Rezepte für Marinaden, Profi-Tipps zur Zubereitung und beliebte Grill-Trends.

So kaufen Sie gutes Grillfleisch: Das Wichtigste beim Grillen ist Fleisch mit Qualität. Wir geben Ihnen ein Überblick über die passenden Fleischsorten, wichtige Qualitätsmerkmale und Qualitätssiegel. Eine Checkliste hilft, nichts vergessen.

Mit Checkliste zum Abhaken : So kaufen Sie gutes Grillfleisch

5 Profi-Tipps für edle Steaks: Mit Kobe und Wagyu liegen edle Steaks auf dem Grill. Nicht so teuer, aber ebenfalls hochwertig sind die Alternativen, die Sie in diesem Überblick finden. Dazu gibt es 5 Tipps zur Zubereitung eines perfekten Steaks.

Kobe-Filet und Co. : 5 Profi-Tipps für das beste Steak der Welt

Trends rund ums Grillen: Neben der Professionalisierung des heimischen Grillens wird die Zubereitung an sich weit ausgebaut. So werden Vegetarisches, Drehspieße und American Smoker in der aktuellen Saison besonders beliebt sein.