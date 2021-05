Mit Checkliste zum Abhaken : So kaufen Sie gutes Grillfleisch

Aachen Wir erleichtern Ihnen das Einkaufen für das Grillen. Dieser Überblick enthält die richtigen Fleischsorten, wichtige Qualitätsmerkmale und -siegel.

Welches und wie viel Fleisch wird in Deutschland gegessen?

Die Deutschen essen so wenig Fleisch wie lange nicht mehr. Der Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch ist im Jahr 2020 in Deutschland auf ein Jahrzehnte-Tief gesunken.

Welche Fleischsorten eignen sich am besten zum Grillen?

Das Angebot an der Fleischtheke ist groß. Die gute Nachricht ist: „Grundsätzlich können Sie zum Grillen sowohl Geflügel, Schwein, Rind oder Lamm verwenden“, sagt Ernährungswissenschaftlerin Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Welche Fleischsorte sich am besten zum Grillen eignet, ist also in erster Linie Geschmackssache.