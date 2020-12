Einfach, aber voller Genuss : Ein Drei-Gänge-Weihnachtsmenü

Aachen Unser Vorschlag für ein Weihnachtsmenü kommt von Aida und Husein De Blasi vom Ristorante Piccolo in Aachen: ein Rote-Bete-Carpaccio als raffinierte Vorspeise, danach ein traditionelles Schmorgericht sowie ein Schokoladen-Soufflé mit flüssigem Kern.

Hauptgericht: Ossobuco mit Kartoffelpüree

Zunächst an der Beinscheibe außen die Haut in ca. 2 cm Abstand einschneiden, damit sich das Fleisch beim Braten nicht wellt. Das Fleisch in Mehl wälzen, salzen und pfeffern und in etwas Olivenöl anbraten. Mit der Tomatensauce – dazu etwas Tomatenmark mit den pürierten Tomaten und Wasser verrühren, bis es flüssig wie eine Tomatenbrühe ist, das sorgt für die schöne Farbe der Sauce – in eine Auflaufform geben und mit Folie bedeckt ca. 1 Stunde bei 200 Grad Celsius garen.