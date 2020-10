Gruselgeister und Schreckgespenster : Horrorfilme, die einen das Fürchten lehren

Halloween, die Nacht der Geister und Dämonen, ist immer für einen Schocker gut – vor allem mit den richtigen Filmen! Foto: dpa/Patrick Pleul

Serie Aachen Halloween! Die Nacht des Grauens! Grund genug, sich mal wieder so richtig in Angst und Schrecken versetzen zu lassen. Wir haben ein paar der besten Horrorfilme zusammengestellt. Da bekommen sogar Michael, Freddy und Jason das Zittern. Sie auch?

Ob Michael Myers in „Halloween“, Pennywise, der Clown, in „Es“, Samara aus „The Ring“, der verrückt gewordene Jack Torrance aus „Shining“ oder Jigsaw aus „Saw“: Horrorfilme haben stets ihre ikonischen Bösewichte, die einem das Fürchten lehren. Ihr plötzliches Erscheinen lässt einen zusammenzucken. Ihre Taten sind schockierend. Leichen pflastern ihren Weg und das Blut fließt teilweise in Strömen. Da kann einem dieses schon einmal in den Adern gefrieren.

Zittern, wegschauen, unter der Decke verkriechen und hinter Kissen verstecken oder eiskalt alles bis aufs kleinste Detail aufsaugen? Wie handhaben Sie das bei den folgenden Filmen, die wir für Sie zusammengestellt haben?

Halloween – Die Nacht des Grauens

Wenn ein Film an Halloween nicht fehlen darf, ja sogar Pflicht ist, dann ist es John Carpenters „Halloween – Die Nacht des Grauens“. Der Film von 1978 ist ein Klassiker der Horrorfilmgeschichte und war der Startschuss für eine ganze Reihe an Horror- und Slasherfilme der 1980er und 1990er Jahre, wie „Freitag der 13.“, „Nightmare – Mörderische Träume“ oder „Chucky – Die Mörderpuppe“.

Worum geht es? Am Halloween-Abend des Jahres 1963 tötet der sechsjährige Michael Myers (Tony Moran) seine elf Jahre ältere Schwester Judith (Sandy Johnson) mit einem Küchenmesser. Nicht aus Versehen, es geschieht kein Unfall. Michael nimmt sich das Messer, geht in das Zimmer seiner Schwester und sticht sie nieder. Und als Zuschauer erlebt man die blutige Tat aus der Sicht von Michael und wird so selbst Teil der grauenhaften Tat.

Michael wird daraufhin in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Der Psychiater Dr. Sam Loomis (Donald Pleasence) nimmt sich seiner an. Doch in dem Jungen entdeckt er keine menschlichen Züge. Hinter seinen Augen verbirgt sich laut Loomis das „absolut Böse“. Und dieses Böse bahnt sich seinen Weg. 15 Jahre später, in denen Loomis acht Jahre versucht hat Kontakt aufzubauen und weitere sieben Jahre alles getan hat, damit Michael niemals entlassen wird, kann Michael (Nick Castle) fliehen. Und sein Weg führt ihn zurück nach Haddonfield, wieder ist es Halloween. Dort observiert und verfolgt er die junge Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), die tagsüber immer das Gefühl hat, dass ein Mann mit einer Maske sie beobachtet.

In der Nacht beginnt Michael dann seine Mordserie, der gleich mehrere Menschen zum Opfer fallen. Sein Ziel: Laurie, die an dem Abend Babysitterin für den kleinen Tommy (Brian Andrews) ist. Mit dem Eintreffen von Michael beginnt für Laurie „Die Nacht des Grauens“. Ob Dr. Loomis, der sich an Michaels Fährte geheftet hat, rechtzeitig mit dem Sheriff (Charles Cyphers) vor Ort sein wird, um zu helfen?

Untermalt für die Szenerie des Schreckens mit einem der besten Horror-Themes der Filmgeschichte, das Carpenter selbst kreiert hat. Das rudimentär gehaltene, relativ simple Stück verursacht Gänsehaut und ein unbehagliches Gefühl – genau so muss es sein!

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Als Carpenter gemeinsam mit Debra Hill das Drehbuch schrieb, war er noch ein junger und unerfahrener Regisseur. Doch in sein Skript hatte er Vertrauen und verlange für die Umsetzung keine Gage. Mit 325.000 Dollar fiel das Budget für den Film auch nicht allzu hoch aus, entsprechend kreativ mussten die Verantwortlichen am Set werden. So kostete Michael Myers ikonische Maske gerade einmal 1,98 Dollar. Fun Fact: Die Maske war ursprünglich eine „Captain Kirk“-Maske aus „Star Trek. Um die Züge des Schauspielers William Shatner zu entstellen wurden die Augen geweitet und die Farbe in ein weiß-grau gewandelt. Heute ist die Maske weltweit bekannt, auch wenn man den Film nicht kennt. Und sie wirkt immer bedrohlich.

„Halloween“ zog sieben Fortsetzungen nach sich, 2007 versuchte sich Rob Zombie an einem Remake, das eine Fortsetzung nach sich zog. 2018 wurden sämtliche Fortsetzungen „gestrichen“, der Originalfilm wurde mit „Halloween“ fortgesetzt, der 40 Jahre nach den Ereignissen von 1978 spielt. Diese neue Reihe wird 2021 mit „Halloween Kills“ fortgeführt und 2022 mit „Halloween Ends“ zum Ende gebracht.

„Halloween“ von 1978 hat sicher seine storytechnischen Schwächen, doch von seinem Grauen und seiner Faszination hat er auch über 40 Jahre nach der Erstaufführung nichts verloren. Viel Spaß bei der Schreckensreise nach Haddonfield! (bph)

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Halloween – Die Nacht des Grauens, 1978, von John Carpenter, u. a. mit Donald Pleasence, Jamie Lee Curtis und Nick Castle, 94 Minuten, FSK 16 (seit 1998), verfügbar im Stream bei folgenden Anbietern: Amazon (im Abo, Kaufen: 4,86 €, Leihe: 2,99 €), Maxdome (Kaufen: 7,99 €, Leihe: 2,99 €), iTunes (Kaufen: 7,99 €, Leihe: 3,99 €), Google Play (Kaufen: 5,99 €, Leihen: 2,99 €)

Saw

Zwei Männer, eine Leiche, ein Badezimmer – mehr brauchte es 2004 nicht, um das Horrorgenre zu revolutionieren und eines der erfolgreichen Franchises der Gruselgeschichte zu starten. Der Film von Regisseur James Wan, der gemeinsam mit Leigh Wannel, der auch eine der Hauptrollen spielt, das Drehbuch schrieb, basiert auf dem gleichnamigen Kurzfilm von Wannel ein Jahr zuvor.

Die grundlegende Story ist schnell zusammengefasst und trotz ihres vermeintlich simplen Aufbaus extrem spannend und komplex: Der Arzt Lawrence Gordon (Cary Elwes) wacht in einem dunklen Raum auf. Er ist angekettet und weiß nicht, wie er dorthin gekommen ist. Mit ihm eingesperrt ist der Fotograf Adam (Wannel), der ebenfalls eine Kette um den Fuß hat. Zu ihrem Entsetzen entdecken sie mitten in dem modrigen, alten und ekligen Badezimmer eine Leiche auf dem Boden.

Zunächst scheint es so, dass die beiden Männer nichts miteinander verbindet. Doch nach und nach werden Geheimnisse gelüftet und Zusammenhänge klarer. Dr. Gordon muss sich zudem um seine Familie sorgen machen, denn der Entführer der beiden Männer hat seine Frau und seine Tochter in seiner Gewalt und droht mit deren Tod. Adam und Dr. Gordon müssen verschiedene Aufgaben in ihrer Kammer des Schreckens lösen, um den Entführer zu besänftigen, der das alles als „Spiel“ tituliert.

Es wird klar, dass es sich bei dem Entführer, um den von der Polizei gesuchten „Jigsaw“-Mörder handeln muss, der seine Opfer vor schmerzliche, widerliche und kaum lösbare Aufgaben stellt, um ihren Lebenswillen zu testen. Dies wird in Rückblicken gezeigt: keine schönen Anblicke. Zartbesaitete Menschen sollten sich die Bilder am besten ganz sparen.

Während die Hauptgeschichte um Adam und Dr. Gordon klar im Vordergrund steht und über die gesamte Länge des Films innerhalb der düsteren Wände des Badezimmers spielt, zwischen denen die Gefangenen immer verzweifelter werden und sogar mit dem Gedanken spielen, sich den Fuß abzusägen, um zu entkommen, lernen die Zuschauer zudem noch den Polizisten Detective David Tapp (Danny Glover) kennen, der „Jigsaw“ auf den Spuren ist, durch ihn aber seinen Partner Detective Steven Sing (Ken Leung) verliert. Er verdächtigt zeitweise Dr. Gordon und hängt sich an seine Fährte.

Doch nicht nur er muss mit Schrecken am Ende des Films feststellen, dass Dr. Gordon tatsächlich nur ein Opfers von „Jigsaw“ war. Die Enthüllung am Ende ist einer der brillantesten der Filmgeschichte und beim ersten Schauen des Films mehr als nur überraschend. Und genau deswegen so gut!

„Saw“ ist aus vielen Gründen ein sehr gut gemachter Film: Der Cast ist durchweg klasse besetzt. Jedem Darsteller nimmt man seine Rolle ab, die Charaktere bekommen alle genug Screen Time, um ihre Geschichte kennenzulernen und die Beweggründe ihrer Handlungen nachzuvollziehen. Die Fallen von „Jigsaw“ sind zwar blutig und dem Splatter-Genre zuzuordnen, dennoch auf eine abstoßende Art und Weise clever und bemerkenswert. Das Aufdecken der Zusammenhänge und das überraschende Ende runden das Gesamtpaket ab. Und untermalt wird alles noch von einer eingängigen Musik, deren Haupttheme seit Erscheinen des Films fest auf jeder Horror- und Grusel-Playlist neben Klassikern wir dem „Halloween“-Theme von John Carpenter verankert sein dürfte. An der Stelle wollen wir kurz grüßen und „Hello Zepp“ sagen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

„Saw“ wird häufig mit David Finchers „Sieben“ verglichen und muss diesen Vergleich keinesfalls scheuen. „Jigsaw“ bleibt bis zuletzt ein Mysterium, zeigt erst am Ende bei der Auflösung sein wahres Gesicht und ist eine der beeindruckendsten, furchteinflößendsten und tragischsten Horrorfiguren der Filmgeschichte.

„Saw“ zog bisher sieben Fortsetzungen nach sich, die die Geschichte von „Jigsaw“ weiterführen, Hintergründe ausleuchten und immer mehr Ekel und Blut einfließen ließen. Ein paar der Fortsetzungen hätte es sicher nicht gebraucht, doch nicht umsonst ist die „Saw“-Reihe eine der erfolgreichsten Horrorreihen. Der neueste Ableger stammt aus der Feder von Chris Rock. „Saw: Spiral“ soll im Mai 2021 in die Kinos kommen und eine Mischung aus Spin-off und Reboot sein. Ob die Reihe ohne „Jigsaw“ auskommen kann? Fraglich. Ob der dann insgesamt neunte Teil wirklich ganz auf die Dienste des Fallenbauers und Serienmörders verzichten wird? Fast ausgeschlossen.

Und nun müssen Sie wählen: Leben oder sterben, Sie haben die Wahl. Lassen Sie uns ein Spiel spielen! (bph)

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Saw, 2004, von James Wan, u. a. mit Tobin Bell, Leigh Wannel und Cary Elwes, 107 Minuten, FSK 18, verfügbar im Stream bei folgenden Anbietern: Amazon (Kaufen: 5,99 €, Leihe: 2,99 €), Maxdome (Kaufen: 5,99 €, Leihe: 2,99 €), iTunes (Kaufen: 7,99 €, Leihe: 3,99 €), Google Play (Kaufen: 9,99 €)

Hereditary – Das Vermächtnis

Als „Hereditary – Das Vermächtnis“ 2018 in die Kinos kam, galt der erste Langfilm von Ari Asters als Sensation und wurde als einer der gruseligsten Horrorfilme gefeiert. Und tatsächlich hat das Werk seine Schockmomente.

Im Mittelpunkt steht die Graham-Familie: Mutter Annie (Toni Collette), ihr Mann Steve (Gabriel Byrne) und die Kinder Peter (Alex Wolff) und Charlie (Milly Shapiro). Nachdem Peter seine Schwester unfreiwillig mit zu einer Party nehmen muss, kommt es zu einem dramatischen Zwischenfall, der das Leben der Grahams aus der Bahn wirft. Wer den Film zum ersten Mal schaut, wird auf jeden Fall überrascht werden, viele dürften zusammenzucken.

Danach entwickelt sich das genre-übliche Szenario. Eine übernatürliche Macht ergreift Besitz von einem der Grahams, Annies kürzlich verstorbene Mutter scheint ein düsteres Geheimnis gehabt zu haben und die mysteriöse Joan (Ann Dowd) schleicht sich in das Leben der Grahams.

Wer noch nie vom Dämon Paimon gehört hat, wird gegen Ende des Films kurz über die verschiedenen Könige der Hölle aufgeklärt – auf blutige Art und Weise. Ob es die vermeintliche Erklärung und den knappen Hintergrund zu den Ereignissen rund um das Graham-Anwesen gebraucht hat? Nicht unbedingt. Sie stören den Fluss des Films aber auch nicht, sie lassen einen am Ende aber mit der Frage zurück, ob da nicht noch mehr kommen könnte oder gar müsste? Die Hintertür für einen zweiten Teil bleibt auf jeden Fall offen.

Und nun viel Spaß mit einem guten Setting, glaubhaften Darstellern, großartigen Kameraeinstellungen und ein paar kräftigen Schockmomenten. Und als Highlight: ein Plopp-Geräusch, das man so schnell nicht wieder vergisst. (bph)

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Hereditary – Das Vermächtnis, 2018, von Ari Aster, Alexandre Rockwell, Robert Rodriguez und Quentin Tarantino, u. a. mit Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff und Milly Shapiro, 128 Minuten, FSK 16, verfügbar im Stream bei folgenden Anbietern: Amazon (Kaufen: 4,49 €, Leihe: 2,99 €), Maxdome (Kaufen: 7,99 €, Leihe: 2,99 €), iTunes (Kaufen: 4,49 €, Leihe: 3,99 €), Google Play (Leihen: 2,99 €)

Shining

„Shining“ ist eigentlich genau der richtige Film für diese Zeit, denn über kaum einen anderen Film gibt es so viele Verschwörungstheorien wie über dieses Horrormeisterwerk von Stanley Kubrick. Was vor allem damit zusammenhängt, dass bei Regisseur Kubrick nie etwas zufällig ist: Alles, jede noch so kleine Einstellung und jeder Gegenstand im Hintergrund, ist genau durchdacht – so wird es ihm zumindest nachgesagt. Und so lasen die Menschen alles Mögliche in „The Shining“ hinein: Manche sahen darin eine Thematisierung des Holocaust, andere des Verbrechens an den Indianern. Eine der beliebtesten Theorien ist es, dass Kubrick mit „Shining“ versteckt verraten wollte, dass er die Aufnahmen der Mondlandung inszeniert hat (der Dokumentarfilm „Room 237“ geht diesen Verschwörungstheorien um „Shining“ intensiv nach). Und tatsächlich gibt es viele Einstellungen im Film, die diese Theorie gar nicht so abwegig erscheinen lassen…

Allein das zeigt schon, wie viel in diesem Horrorfilm steckt, der 2020 40 Jahre alt wird. Doch „Shining“ überzeugt nicht nur als Werk voller Symbole und Interpretationsmöglichkeiten, sondern auch als angsteinflößender Horror – auch heute noch hat er nichts von seinem Schrecken eingebüßt.

In „Shining“ geht es um einen Mann namens Jack Torrance, der mit seiner Frau Wendy und seinem Sohn Danny über den Winter in ein abgelegenes und von der Umwelt abgeschiedenes Hotel zieht, um sich dort als Hausmeister um das Gebäude zu kümmern. Während der Sohn gewaltvolle Visionen hat, verliert der Vater so langsam in der Einsamkeit den Verstand.

„Shining“ hat alle Motive, die es braucht, um den Zuschauer das Fürchten zu lehren. Einmal: Jack Nicholson (kaum ein anderer Schauspieler kann durch einen einfachen Gesichtsausdruck solche Angst auslösen wie er – außer vielleicht Klaus Kinski), Zum Zweiten: ein Kind, mit dem irgendetwas nicht stimmt – Danny murmelt etwa „Redröm“ (bzw. im Original „Redrum“) vor sich hin, also „Mörder“ rückwärts, und hat Horrorvisionen von Toten und gruseligen Mädchenzwillingen. Drittens: einen unheimlichen Schauplatz mit dem Hotel. Und Viertens: ein Finale, in dem sich die ganze aufgebaute Spannung entlädt (Stichwort: Axt und „Hier ist Johnny!“).

Unvergessen sind die Dreiradfahrten des Sohnes durch die scheinbar endlosen Gänge des Hotels. Unvergessen auch das Bild des Aufzugs, durch dessen geschlossene Türen eine Welle Blut hervorquillt und den Flur überschwemmt – so manchen Zuschauer dürfte diese Szene im Hotelurlaub verfolgt haben.

Ein wenig anstrengend ist nur die bisweilen sehr aufdringliche Filmmusik. Während das Hauptthema des Scores noch wunderbar gruselig und stimmungsgeladen ist, klingt die Vertonung einiger Szenen einfach nur nach Geigen-Krach, der eher stört als dass er die Spannung erhöht. Bei Kubricks Inszenierung braucht man keine Musik, die die Spannung erhöht – sie ist schon bis zum Anschlag. (bwi)

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Shining, 1980, von Stanley Kubrick, u. a. mit Jack Nicholson, Shelley Duvall und Danny Lloyd, 143 Minuten (US-Fassung), FSK 16, verfügbar im Stream bei folgenden Anbietern: Amazon (Kaufen: 8,99 €), Maxdome (Kaufen: 6,49 €, Leihe: 3,99 €), iTunes (Kaufen: 3,99 €, Leihe: 3,99 €), Google Play (Kaufen: 3,99 €, Leihen: 3,99 €)

Midsommar

„Schweden ist ein schönes Land, da kann man was erleben. Doch gehst du an den falschen Ort, dann wirst du nicht lang leben.“ So oder so ähnlich könnte das Motto der Reise von Ari Asters Film von 2019 lauten, der eine gelungene Mischung aus Mystery, Drama und Horror ist.