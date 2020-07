Stimmbänder ölen und mitsingen : Musikalische Film- und Serienhighlights

Serie Aachen Musik ist eine universelle Sprache und kann Emotionen aller Art wecken. Filme und Serien nutzen Melodien und Gesang regelmäßig als zentrales Element oder stellen Künstlerinnen, Künstler oder Bands in den Vordergrund. Die schönsten Musikfilme und -serien haben wir zusammengestellt.

Die Musik von Johnny Cash und Freddy Mercury ist für die Ewigkeit. Die beiden gehören zu den größten musikalischen Talenten, die die Welt je gesehen hat. Doch wie war ihr Werdegang, welche Geschichten stecken hinter den Ausnahme-Performern? Dieser Frage gehen die Filme „Walk the Line“ und „Bohemian Rhapsody“ nach. „Whiplash“ hingegen zeigt auf, warum der richtige Takt beim Schlagzeugspielen entscheidend ist. Und in „High School Musical“ wird in bester Disney-Manier gezeigt, wie ein Basketballer und eine Musterschülerin ihre Leidenschaft für das Singen entdecken und trotz aller Vorurteile ihrer Freunde ausleben – und darüber schließlich die große Liebe finden.

Wir haben ein paar der besten Musikfilm- und Musikserien-Highlights zusammengestellt. Viel Spaß mit unseren Empfehlungen!

Walk the Line

Am 26. Februar 1932 wurde in Kingsland, Arkansas, J. R. Cash geboren, der als Johnny Cash einer der einflussreichsten Sänger und Songschreiber wurde. Mehr als 500 Songs schrieb der „Man in Black“, der nicht nur aufgrund seiner markanten Stimme berühmt wurde. Seine kritischen und unkonventionellen Texte sind ebenso legendär wie seine Konzerte in den Haftanstalten Folsom State Prison und San Quentin State Prison.

Mehr als 50 Millionen Tonträger von Cash wurden bisher verkauft, er selbst wurde mit 13 Grammy Awards ausgezeichnet. Doch all der Erfolg hatte auch seine Schattenseiten: Cash war jahrelang süchtig nach Tabletten. Im Oktober 1965 wurde er auf dem Flughafen von El Paso in Texas verhaftet, weil er in seinem Gitarrenkoffer mehr als 1000 Amphetamintabletten von Mexiko in die USA schmuggeln wollte. Seine Drogensucht ist auch Thematik einer seiner berühmtesten Songs: Ring of Fire. Diesen schrieb Merle Kilgore gemeinsam mit Cashs späterer Ehefrau June Carter, die darin zudem ihre lange Zeit verbotene Liebe füreinander verarbeitete – denn beide waren, bis sie letztendlich doch zueinander fanden, noch mit anderen Partnern verheiratet.

Mithilfe seiner Eltern und June Carter machte er einen Entzug und stand im November 1967 erstmals seit zehn Jahren nüchtern auf einer Bühne. Carter hatte er bereits 1956 kennengelernt – bewundert hatte er sie schon als Kind. Zur gleichen Zeit begann er seine Konzerte auch mit den berühmten Worten „Hello, I’m Johnny Cash“ zu eröffnen.

Cashs Anfänge, sein Aufstieg zum Weltstar, seine Sucht und die Schwierigkeiten auf dem Weg zur Ehe mit June Carter sind die zentralen Elemente des Films „Walk the Line“ von James Mangold aus dem Jahr 2005. In der Hauptrolle ist Joaquin Phoenix zu sehen – und zu hören! Ihm zur Seite steht Reese Witherspoon als June Carter. Und die beiden harmonieren vor der Kamera hervorragend.

June Carter und Johnny Cash waren im Vorfeld der Produktion in die Erstellung des Drehbuchs eingebunden und mit der Wahl der Schauspieler einverstanden. Cash bewunderte Phoenix bereits in der Rolle des Commodus in Ridley Scotts „Gladiator“. Und auch Carter stimmte für Witherspoon. Beide konnten den fertigen Film aber nicht mehr sehen: June Carter starb am 15. Mai 2003, Johnny Cash folgte seiner großen Liebe, mit der er 35 Jahre verheiratet war, am 12. September 2003.

Als Berater stand aber ihr Sohn John jr. der Produktion zur Verfügung. Am Ergebnis werden nicht nur Cash-Fans ihre Freude haben. Von einem tragischen Schicksalsschlag in der Kindheit über die ständigen Versuche, sich die Anerkennung des Vaters (Robert Patrick) zu erarbeiten, den Aufstieg zum Star, den Sturz in die Drogenabhängigkeit bis hin zur Überwindung von Schwierigkeiten ist der Film eine spannende Reise durch das Leben eines der größten Künstler. Und nicht zu vergessen: Es gibt jede Menge gute Musik! (bph)

Walk the Line, 2005, Regie: James Mangold, u. a. mit Joaquin Phoenix und Reese Witherspoon, 136 Minuten/153 Minuten Extented Cut, verfügbar im Stream bei folgenden Anbietern: Netflix (im Abo ab 7,99 €/Monat), Amazon (Kauf: 5,99 €, Leihe: 2,99 €), Maxdome (Kauf: 9,99 €, Leihe: 2,99 €), iTunes (Kaufen: 5,99 €, Leihe: 3,99 €), Google Play (Kaufen: 9,99 €, Leihe: 3,99 €)

Bohemian Rhapsody

„Is this the real life? Is this just fantasy?“ So beginnt nicht nur eines der bekanntesten Lieder der Welt („Bohemian Rhapsody“ von Queen), das sind auch die Fragen, die man sich stellt, wenn man den gleichnamigen Film von Bryan Singer und Dexter Fletcher sieht. „Bohemian Rhapsody“ zeichnet den Weg einer der erfolgreichsten Bands der Welt nach: „Queen“. Dreh- und Angelpunkt ist dabei natürlich der charismatische und extrovertierte Frontmann Freddie Mercury (Rami Malek).

Mercury wurde am 5. September 1946 als Farrokh Bulsara auf Sansibar geboren. Als er 17 Jahre alt war, kam es auf Sansibar zu einer gewaltsamen Revolution, seine Eltern flüchteten mit ihm und seiner jüngeren Schwester nach London. Dort setzt der Film an, kurz bevor Mercury auf die Band „Smile“ trifft und er gemeinsam mit Brian May (Gwilym Lee) und Roger Taylor (Ben Hardy) 1970 „Queen“ gründet. 1971 stieß Bassist John Deacon (Joseph Mazzello) hinzu – diese Besetzung sollte sich mehr als zwei Jahrzehnte nicht verändern.

Schnell machten die vier Karriere und eroberten von Großbritannien aus die Welt: Alle Studioalben nach ihrem Durchbruch 1974 erreichten Platz eins der Charts. Eine Auflistung aller Errungenschaften, Preise und Auszeichnungen würde den Rahmen hier sprengen.

So zielstrebig die Karriere der Band verläuft, so chaotisch ist das Innenleben von Mercury. Er ist zwar mit Mary Austin (Lucy Boynton) verlobt, bei seinen Auftritten auf der ganzen Welt merkt er aber, dass er sich auch von Männern angezogen fühlt. Das führt zum Bruch der Verlobung. Mary bleibt aber weiterhin ein wichtiger Teil seines Lebens.

Das verläuft von nun an noch chaotischer als ohnehin schon. Mercury bindet sich an falsche Freunde, schmeißt exzessive Partys und es kommt zum Bruch mit seinen Bandkollegen und besten Freunden, die für ihn immer auch Familie waren. Zudem erhält er eine positive HIV-Diagnose.

Der Film endet mit einem der bekanntesten Auftritte aller Zeiten: „Queen“ beim Live Aid 1985 im Londoner Wembley-Stadion. Kurz vorher kommt die Band wieder zusammen und sie willigen ein, an dem Konzert mitzuwirken. Parallel zur Veranstaltung in London gab es Auftritte im John F. Kennedy Stadium in Philadelphia. Mit dabei waren unter anderem Bryan Adams, Mick Jagger, Elton John, Paul McCartney, Tina Turner, The Who, Status Quo, U2, Eric Clapton, Phil Collins und viele mehr. Es war das größte Rockkonzert der Geschichte.

Der Film zeigt den „Queen“-Auftritt aber nicht nur ausschnitthaft – er wurde komplett 1:1 nachgestellt. Und wer die Filmszenen und den Mitschnitt des Konzerts nebeneinander legt, muss schon ganz genau hinsehen, um Unterschiede zu entdecken. Malek ist in diesem Moment Mercury. Jede Bewegung, jede Geste, jedes Augenzucken ist perfekt imitiert: ganz großes Kino!

Der Film aus dem Jahr 2018 nimmt sich hier und da erzählerische Freiheiten, die tatsächlichen geschichtlichen Abläufe werden der Dramatik der Inszenierung etwas anders dargestellt. Auch wird mit dem Film der Legende Freddie Mercury zugearbeitet. Bei seinem musikalischen Einfluss und seinem Talent als Sänger und Entertainer wäre alles andere aber auch schwierig.

„Bohemian Rhapsody“ wurde folglich mit Preisen förmlich überschüttet. Mit dabei waren zwei Golden Globes („Bester Film – Drama“ und „Bester Hauptdarsteller“ (Rami Malek)) und vier Oscars („Bester Hauptdarsteller“ (Rami Malek), „Bester Schnitt“, „Bester Tonschnitt“ und „Bester Ton“). Ehrlicherweise muss man aber sagen, dass der Film auch komplett ohne Bild funktioniert hätte, denn zwei Stunden Musik von „Queen“ hören ist immer eine gute Entscheidung. Wir wünschen viel Spaß mit Freddie und Co.! (bph)

Bohemian Rhapsody, 2018, Regie: Bryan Singer und Dexter Fletcher, u. a. mit Rami Malek, Tom Hollander und Mike Myers, Länge: 135 Minuten, verfügbar im Stream bei folgenden Anbietern: Amazon (Kauf: 11,69 €), Maxdome (Kauf: 11,99 €), iTunes (Kaufen: 11,99 €), Google Play (Kaufen: 11,99 €)

High School Musical

„It’s the start of something new, it feels so right to be here with you.” Mit diesen Zeilen beginnt 2006 wirklich etwas Neues: die Ära von „High School Musical“. Was als simpler Disney-Fernsehfilm in den USA geplant war, entwickelte sich schnell zum Publikumshit und zog Unmengen von Teenagern in den Bann. Die Liebesgeschichte rund um Troy Bolton (Zac Efron) und Gabriella Montez (Vanessa Anne Hudgens) wird von emotionalen Duetten und mitreißender Gute-Laune-Musik begleitet und begeistert genau mit dieser Mischung.

Das erste Treffen von Troy und Gabriella findet am Silvesterabend statt. Troy, begeisterter Basketballspieler, und Gabriella, intelligente Leseratte, werden von ihren Eltern auf eine Neujahrsparty geschickt. Wie es der Zufall will, sollen die beiden an einem Karaokewettbewerb teilnehmen. Anfänglich noch sehr schüchtern, entwickelt sich die Performance des eben zitierten Songs „Start of Something New“ zu einem magischen Moment zwischen den beiden. Doch nach diesem Abend (und dem Austausch ihrer Handynummern inklusive Fotos auf dem Klapphandy) verlieren sie sich erstmal wieder aus den Augen.

Nach den Ferien dann treffen sie sich aber – wohl wieder wie es der Zufall will – in der Schule wieder. Gabriella ist mit ihrer Mutter nach Albuquerque gezogen, der Wechsel an die East High für sie gleichzeitig eine neue Herausforderung, aber auch eine Chance. Als sie dann Troy wiedertrifft, der an der Schule der gefeierte Kapitän der Basketballmannschaft ist, beginnt ein neues Abenteuer für die beiden, die in ihren „echten“ Leben so gar nichts mit ihrer ursprünglichen Verbindung – dem Singen – am Hut haben.

Irgendwie ist dort immer die Versuchung, diese neu entdeckte Leidenschaft in den gewohnten Alltag zu integrieren, irgendwie scheinen sich aber alle anderen immer wieder neu gegen diesen Plan zu verschwören. Dabei spielen zum einen unfaire Freunde und erfolgsorientiere Eltern eine Rolle, aber auch die Schulzicke Sharpay Evans (Ashley Tisdale), die um jeden Preis verhindern will, dass jemand in der Beliebtheitsskala weiter oben steht als sie selbst. Der Gesang wird so zur Belastungsprobe der gerade erst frisch gefundenen Liebe zwischen Troy und Gabriella.

Da es sich um einen Disneyfilm handelt, sei so viel schon vorweggenommen: Ja, natürlich gibt es ein Happy End. Schließlich ist es doch so: „We’re all in this together!“ (An dieser Stelle: Viel Spaß mit dem Ohrwurm – und an die krassen Fans: beim Nachtanzen der Choreografie.)

Zwischendrin gibt es ein Auf und Ab der Gefühlswelt der verschiedenen Charaktere, die allesamt damit zu kämpfen haben, dass es Leute gibt, die aus gewohnten Rollen ausbrechen. Dass genau diese Tatsache aber am Ende dazu führt, dass sich alle näher sind als je zuvor und vor allem zu sich selbst finden, passt dann zwar wiederum genau ins Disney-Klischee, ist aber auch eine schöne Botschaft.

Die Resonanz auf den Film war so überwältigend, dass zwei Fortsetzungen folgten, der abschließende dritte Teil schaffte es schließlich sogar ins Kino. Dort begleitet man die Charaktere einmal in die Sommerferien in einen Golfclub und einmal rund um ihren Schulabschluss, mit dem dann alles endet. Beide Teile bedienen sich derselben Struktur wie der erste Teil: Irgendetwas versucht (absichtlich oder nicht) Troy und Gabriella auseinanderzubringen, am Ende sind sie daran aber gewachsen und ihre Verbindung ist noch enger geworden. Musikalisch überzeugen aber auch die Fortsetzungen mit einprägsamen Melodien und Texten. An den ersten Teil kommt aber keiner der beiden Filme heran.

Im Zuge der neuen Streaming-Plattform Disney+ hat Disney den Publikumshit noch einmal aufgegriffen und mit „High School Musical: The Musical: The Series“ an alte Erfolge anknüpfen wollen. Die Serie ist ganz nett und weckt einige alte Erinnerungen, kann aber bei weitem nicht die gleiche Begeisterung hervorrufen wie die Filme.

Das allerwichtigste lernen alle Wildcats-Fans sowieso bereits im ersten „High School Musical“-Teil: Egal, was die meisten anderen von dir denken: Sei du selbst und folge deinen eigenen Träumen. Im Zweifel ist die Leidenschaft dafür nämlich viel größer als für das, was andere von einem erwarten. In diesem Sinne: „There’s not a star in heaven that we can’t reach. If we're trying, yeah we’re breaking free.” (can)

High School Musical, 2006, Regie: Kenny Ortega, u. a. mit Zac Efron, Vanessa Anne Hudgens und Ashley Tisdale, 98 Minuten, verfügbar im Stream bei folgenden Anbietern: Disney+ (im Abo ab 6,99 €/Monat), Amazon (Kauf: 7,99 €, Leihe: 2,99 €), Maxdome (Kauf: 7,99 €, Leihe: 2,99 €), iTunes (Kaufen: 7,99 €, Leihe: 2,99 €), Google Play (Kaufen: 7,99 €, Leihe: 2,99 €)

Glee (Staffel 1-3)

Drama, Pathos, relativ simpel gestrickte Storylines und sehr viele sehr catchy Songs: Die Highschool-Serie „Glee“ vereint alles, was Musical-Fans lieben und Musical-Skeptiker verabscheuen – und walzt es genüsslich auf sechs Staffeln mit insgesamt 121 Folgen aus. Der Cast der Hauptstory wechselt nach drei Staffeln, wenn die erste Generation die McKinley High in Ohio verlässt. Wie es im Leben von vielen der ersten Glee-Club-Mitglieder weitergeht, erfährt man aber in den Nebensträngen.

Los geht es mit einem Gesangsclub, der ziemlich zusammengewürfelt erscheint. Lehrer Will Schuster (Matthew Morrison) will den als uncool geltenden Club reaktivieren und ist auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Da sind die Supermotivierten und Talentierten – Streberin Rachel (Lea Michele), Mercedes (Amber Riley) mit der Wahnsinnsstimme, der schwule Kurt (Chris Colfer), die nerdige Tina (Jenna Ushkowitz) und Artie (Kevin McHale), der im Rollstuhl sitzt. Im Laufe der ersten Staffel wird zuerst Football-Spieler Finn (Cory Monteith), dann auch seine beiden Team-Kollegen Puck (Mark Salling) und Mike (Harry Shum Jr.) mehr oder wenig freiwillig davon überzeugt, dem Glee-Club beizutreten.

Zwischen Quarterback Finn und Rachel entspinnt sich bei den Performances eine solche Energie, dass sich Cheerleaderin Quinn (Dianna Agron) – Finns Freundin, Chef-Mobberin der Schule und Vorsitzende des Zölibat-Clubs, die aber bald von Puck schwanger wird – genötigt sieht, dem Gesangsclub ebenfalls beizutreten, um die beiden auseinanderzuhalten.

Das alles ist genauso herrlich verworren und Highschool-kaugummiklebrig-klischeehaft, wie es klingt. Die Liebeleien, Teenager-Probleme und Zerwürfnisse zwischen Freunden werden mit den zur Situation passenden Hits untermalt. Dem ganzen unterliegt in jedem Schuljahr (gleich jeder Staffel) der Ablauf des Wettbewerbs der Glee-Clubs der verschiedenen Schulen: Nach den Sectionals (auf Stadtebene) fiebert man mit „New Directions“ (so ist der Bandname des Clubs) mit, wie es bei den Sectionals (auf Regionalebene) läuft und ob sie es dieses Mal wohl bis zu den Nationals (auf Landesebene) schaffen.

Gesungen werden die größten Hits der Popmusik-Geschichte, manchmal mit ein wenig zu viel Autotune. Irgendwie ist das alles schon ein bisschen peinlich, irgendwie bekommt es einen nach wenigen Minuten aber doch wieder zum inbrünstigen Mitsingen.

Zuletzt geriet die Serie aus einem traurigen Grund in die Schlagzeigen: Die Darstellerin der Santana, Naya Rivera, ist im Alter von 33 Jahren in einem See ertrunken. (kt)

