Von Baumriesen und Landschaftsparks: Eine botanische Weltreise durch den Garten von Schloss Dyck

Der Park von Schloss Dyck lässt sich entspannt in rund 90 Minuten durchwandern. Wer sich zwischendurch einmal ausruhen möchte, findet am Wassergraben Segeltuchstühle. Damit auch Kinder auf ihre Kosten kommen, gibt es drei Themenspielplätze sowie Schaukeln in den Bäumen. Aufgrund der Corona-Einschränkungen ist das Restaurant am Schloss zurzeit nur an den Wochenenden geöffnet. Das Gleiche gilt auch für einen Imbiss, der Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbietet sowie für die Shops im Park. Eine Ausnahme bildet der Obstladen. Eine reiche Auswahl an Äpfeln, Kartoffeln, Wein und vielen weiteren Leckereien lädt hier zum Stöbern ein. Der Laden ist täglich, auch sonntags, von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Im Park besteht eine Abstandspflicht von zwei Metern, Masken müssen jedoch nicht getragen werden. Auch im Freien sind nur Familien und kleine Gruppen gestattet.

Aufgrund der Corona-Pandemie finden in diesem Jahr nur wenige Sonderveranstaltungen statt: Das sind der Schlossherbst mit zahlreichen Händlern zum Thema „Garten und Lifestyle“ vom 2. bis 4. Oktober sowie die Schlossweihnacht vom 28. November bis 20. Dezember. Ob das berühmte Lichtfestival vom 4. bis 13. September stattfinden kann, ist noch unsicher. Der Park strahlt während des Festivals mit Beginn der Dämmerung im Schein kunstvoller Beleuchtung. Musik, Licht, Sprache verzaubern den Wald. Sitzinseln laden ein, Lyrik zu lauschen. Dazu bieten diverse Gastro-Inseln kulinarische Highlights. Schloss Dyck ist ein Reiseziel für alle Jahreszeiten.