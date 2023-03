„You never talk alleng“, Folge 30 : Torhüter, ein schlafender Riese und Erinnerungen an Friedhelm Funkel

Torhüter, ein schlafender Riese und Erinnerungen an Friedhelm Funkel

„You never talk alleng“, Folge 30

Audio Aachen Ein Mann, der klare Worte findet, und auf seine Arbeit total Bock hat. So präsentiert sich Hans Spillmann im aktuellen Alemannia-Podcast. Nur auf Friedhelm Funkel ist er nicht gut zu sprechen.

32-Stunden-Woche bei den Wasserwerken, Torwarttrainer bei Alemannia Aachen , Co-Trainer von Eric van der Luer beim Landesligisten in Hoensbroek – Hans Spillmann kann sich über Arbeit nicht beklagen. Der Mann, der bei jedem Wetter kurze Hosen trägt, ist im wahrsten Sinne ein Fußballbekloppter. „Die Tage sind bis halb zehn abends immer gut gefüllt“, sagt der 53-Jährige.

In unserem Podcast „You never talk alleng“ spricht Spillmann über seine Rolle im Trainerteam von Helge Hohl, über die Besonderheiten des Torwartdaseins und seine Auffassung von Arbeit. „Den Torhütern mit meiner positiven Ausstrahlung etwas mitzugeben, ist für mich das Wichtigste. Wenn sie den nächsten Schritt machen, dann bin ich stolz“, sagt Spillmann.