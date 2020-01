Autofahrer brauchen Geduld : Fast 110 Kilometer Stau am Montagmorgen

Autofahrer brauchten am Montagmorgen wieder besonders viel Geduld, über 100 Kilometer Stau gab es in der Region (Symbolbild). Foto: dpa/Tom Weller

Düsseldorf Der Berufsverkehr ist am Montagmorgen für viele Autofahrer in Nordrhein-Westfalen zur Geduldsprobe geworden. Der WDR-Staumelder berichtete am frühen Morgen von Staus mit einer Gesamtlänge von 109 Kilometern im Bundesland.

Besonders viel Extrazeit mussten Autofahrer demnach auf der A3 einplanen: In Richtung Köln gab es zwischen Kreuz Oberhausen und Kreuz Oberhausen-West nach einem Unfall etwa zehn Kilometer Stau und Verzögerungen von etwa einer Stunde. Auf der A46 in Richtung Düsseldorf dauerte die Fahrt nach einem Unfall etwa 45 Minuten länger: Zwischen Jüchen und Neuss-Holzheim staute es auf neun Kilometern.

Auch auf der A57 in Richtung Köln verzögerte sich die Fahrt um eine Dreiviertelstunde: Hier gab es rund zehn Kilometer Stau zwischen Kreuz Moers und Kreuz Meerbusch. 45 Minuten Extrazeit mussten Pendler unter anderem auch auf der A59 in Richtung Duisburg einplanen. Dort bildete sich nach einem Unfall ein acht Kilometer langer Stau zwischen Duisburg-Walsum und Duisburg-Ruhrort.

(dpa)