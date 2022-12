Interview mit Katharina Thalbach : „Es muss nicht immer die Hauptrolle sein“

„Ich glaube, es gibt eine Seelenverwandtschaft zwischen Axel und mir“: Katharina Thalbach und Axel Prahl in „Extraklasse – On Tour“. Foto: ZDF und Hardy Spitz/Hardy Spitz

Interview Berlin Katharina Thalbach spielt in der dritten Folge der Reihe „Extraklasse“ wieder an der Seite von Axel Prahl.

Sie spielte schon Angela Merkel und Friedrich den Großen, inszeniert Theaterstücke genauso wie Opern und gehört einer großen Künstlerfamilie an: Katharina Thalbach ist eine Ausnahmeerscheinung im deutschen Kulturbetrieb. In der Tragikomödie „Extraklasse – On Tour“, die am nächsten Montag, 12. Dezember, ab 20.15 Uhr im ZDF zu sehen ist, macht die 68-Jährige aus einer eher kleinen Rolle großes Kino. Sie spielt Karin, die quirlige WG-Mitbewohnerin des Abendschullehrers Ralf (Axel Prahl). Es ist der dritte Film der populären „Extraklasse“-Reihe um das drollige Gespann. Im Interview spricht Thalbach über ihre Rolle als nervender Gutmensch, ihre eigene Schulzeit, anstrengende Privatsender und ihr baldiges TV-Comeback als Angela Merkel.

Frau Thalbach, schön, dass Sie sich die Zeit für ein Interview zum Film „Extraklasse – On Tour“ nehmen, in dem Sie an der Seite von Axel Prahl zu sehen sind.

Katharina Thalbach: Also zu diesem Film mache ich das sehr gerne. Es ist jedes Mal eine solche Freude, mit Axel zu arbeiten, es ist außerordentlich. Wir sind auch immer so schön auf Augenhöhe, weil wir beide nicht so riesig groß sind, das macht schon Spaß. Meistens muss ich ja immer hoch gucken bei den Herren (lacht).

Macht das echt einen Unterschied aus?

Thalbach: Nein, Spaß. Ich glaube, es gibt eine Seelenverwandtschaft zwischen Axel und mir. Wir gucken uns einfach gerne in die Augen.

Axel Prahl ist bekanntlich „Tatort“-Star. Haben Sie schon mal in einem „Tatort“ mitgespielt?

Thalbach: Vor Ewigkeiten habe ich mal eine Rolle gespielt. In einer der ersten Folgen mit Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär im Kölner „Tatort“ habe ich eine alkoholkranke Mutter gespielt. Ich würde gerne mal wieder mitmachen, besonders gerne natürlich in den guten Tatorten mit Uli Tukur oder eben mit Axel. Vielleicht fällt ja jemandem eine gute Rolle für mich ein, immer her damit!

In „Extraklasse“ geht es um Erwachsenenbildung. Was würden Sie selber gerne noch lernen?

Thalbach: Wenn ich endlich mal die Zeit finde, möchte ich gerne Kunstgeschichte studieren. Weil ich mir vorstelle, dass ich da Einblick in verschiedene historische Perioden bekomme, und das immer anhand von Kunstwerken und nicht nur von Geschichte. Das stelle ich mir irrsinnig amüsant vor. Ich habe ja noch nie studiert, deshalb kann ich nicht beurteilen, ob meine Erwartungen realistisch sind. Aber weil ich mit einem Studium nicht mehr was werden will, sondern es mir nur um Lernen geht, könnte ich mir die guten Kurse rauspicken, die mich interessieren.

Fällt Ihnen das Lernen leicht?

Thalbach: Ich habe immer gerne gelernt. Ich habe ein fotografisches Gedächtnis und konnte schon immer gut auswendig lernen. Ich war auch eine gute Schülerin – peinlicherweise. Viele kokettieren ja damit, dass sie angeblich schlechte Schüler waren und trotzdem was geworden sind. Ich war gut in der Schule, aber nicht, weil ich so fleißig war. Es ist mir einfach nicht besonders schwer gefallen. Außer Chemie, da musste ich immer schummeln.

Wenn Sie Fernsehen schauen, schalten Sie dann auch am liebsten die Kultursender Arte oder 3sat ein?

Thalbach: Ich bin ein Fan von Dokumentationen, und zwar jeglicher Art, ob das über Geschichte ist oder über Reisen. Ich gucke auch gerne Porträts, aber bei Dokus bleibe ich eher hängen als bei Filmen. Generell finde ich, dass Fernsehen eine gute Mischung aus Unterhaltung und Information bieten muss. Was mich persönlich nervt, ist die Werbung. Das ist auch der Grund, warum ich so gut wie gar keine privaten Sender gucke. Da wird man als Zuschauer immer angeschrien. Da fühle ich mich belästigt.

Zur Person Ausgebildet von Brecht-Witwe Weigel Katharina Thalbach kam 1954 als Tochter eines Regisseurs und einer Schauspielerin in Ost-Berlin zur Welt. Sie wurde von Helene Weigel ausgebildet, der Witwe Bertolt Brechts. Thalbach war unter anderem Ensemblemitglied an der Volksbühne Berlin und wirkte in zahlreichen Filmen wie der legendären Grass-Adaption „Die Blechtrommel“ von Volker Schlöndorff mit. In der RTL-Verfilmung des Romans „Miss Merkel“ von David Savier verkörpert sie demnächst Angela Merkel – bereits 2013 war sie in „Der Minister“ in die Rolle der Kanzlerin geschlüpft. Die in Berlin und Brandenburg lebende Katharina Thalbach ist die Mutter von Filmstar Anna Thalbach und Halbschwester des Schauspielers Pierre Besson. (ski)

Im Film „Extraklasse – On Tour“ leben Sie mit Axel Prahl in einer Wohngemeinschaft. Haben Sie WG-Erfahrung?

Thalbach: Sehr viel sogar. Ich habe ja seit einer Weile meinen kleinen Land-Alterswohnsitz in Brandenburg. Aber wenn ich in Berlin bin, habe ich mein Zimmer in einer WG, das ist eine tolle Wohnung in Charlottenburg, und da fühle ich mich sehr wohl. Das ist eine Theater-WG mit wechselnden Mitbewohnern, und anders als die von mir im Film gespielte Karin, die ja ziemlich nervt, bin ich für meine Mitbewohner kaum zu spüren.

Ihre Figur Karin ist warmherzig, aber übergriffig.

Thalbach: Ich liebe Karin, man muss es ihr ja nur sagen, wenn sie übergriffig ist, sie ist dann auch gar nicht beleidigt, sondern will nur Gutes. Aber das geht den anderen eben auch mal auf die Nerven. So ist das mit Gutmenschen eben.

Sie spielen ja nicht die Hauptrolle, sondern das, was die Amerikaner „Supporting character“ nennen, eine tragende Nebenrolle. Müssen Sie nicht immer die erste Geige spielen?

Thalbach: Wenn Figuren schön sind, dann kann es auch eine Tagesrolle sein. Es ist ja auch viel angenehmer, nicht die erste Geige zu spielen, da muss man ja so viel Verantwortung tragen. „Supporting character“ ist ein schöner Begriff, viel besser als Nebendarsteller, was ja fast diffamierend klingt. Man ist ein unterstützendes Element. Es geht gar nicht ohne einen, man ist eine Säule. Das ist eine sehr würdige Aufgabe, ich finde es nicht nötig, immer die Hauptrolle zu spielen.

Wann haben Sie entdeckt, dass Ihnen komische Rollen liegen?

Thalbach: Ich habe immer schon in Komödien gespielt, sowohl beim Theater als auch im Film. Das kam einfach so. Manchmal weiß man ja selber gar nicht, ob man komisch ist. Man meint etwas bitterernst und die anderen müssen lachen, das passiert mir öfter. Vielleicht ist es mir einfach gegeben, dass über mich geschmunzelt wird.

Demnächst spielen Sie in einer Krimikomödie nach dem Bestseller „Miss Merkel“ von David Safier die Ex-Kanzlerin Angela Merkel, die im Ruhestand zur Hobbydetektivin wird. Was können Sie darüber schon sagen?

Thalbach: Diese Kombination der realen Figur Angela Merkel und diesem märchenhaften Aspekt, dass sie ins Detektivfach geht wie Miss Marple, das finde ich eine so geniale Mischung, da konnte ich gar nicht nein sagen – obwohl es ja immer so heikel ist mit den realen Figuren. Der Roman von David Safier ist einfach herrlich, weil er die Figur auch so zärtlich beschrieben hat, mit Humor, aber ohne Zynismus, ich finde das einfach äußerst charmant.

