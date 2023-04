Bully Herbig im Interview : „Erstaunlich, dass ‚Der Schuh des Manitu‘ immer noch funktioniert“

MIchael Bully Herbig in der neuen Staffel von „LOL: Last One Laughing" bei Amazon. Foto: Amazon/Frank Zauritz

Interview Aachen Michael Bully Herbig über die neuen Folgen der Amazon-Erfolgsshow „LOL“, warum einige Folgen der „bullyparade“ im Giftschrank liegen, seine alten Filme aber immer noch witzig sind.

Von Cornelia Wystrichowski

Lachen verboten: In der Comedyshow „LOL: Last One Laughing“ versuchen prominente Entertainer, sich gegenseitig zum Schmunzeln zu bringen – doch wer das tut, scheidet aus. Nach etwa einem Jahr Pause kehrt die beliebte Amazon-Show, die zu den erfolgreichsten Sendungen des Streamingdienstes in Deutschland zählt, mit einer vierten Staffel zurück: Ab 6. April sind sechs neue Folgen mit Stars wie Cordula Stratmann, Hazel Brugger, Moritz Bleibtreu oder Michael Mittermeier verfügbar. Moderiert wird der Spaß wieder von Michael Bully Herbig. Cornelia Wystrichowski hat Herbig getroffen.

Herr Herbig, in der Comedyshow „LOL“ dürfen die Kandidatinnen und Kandidaten nicht lachen, sonst fliegen sie raus. Kennen Sie einen Witz, über den garantiert jeder lacht?

Michael Bully Herbig: Mein größtes Problem ist tatsächlich: Ich kann mir keine Witze merken und ich kann auch keine Witze erzählen. Das haben wir damals in der „bullyparade“ sehr schnell festgestellt, und das geht Rick Kavanian und Christian Tramitz genauso. Wenn auf Partys die Leute anfangen, ihre Witze rauszuholen, meistens in der Küche, verdünnisieren wir uns, da können wir nicht mithalten.

Worüber können Sie selber lachen?

Herbig: Eine gute Pointe ist eine, die ich nachvollziehen kann, worin ich mich im Zweifelsfall wiedererkenne. Ich kann mich wegschmeißen, wenn mich jemand mit meinen Macken imitiert, wenn mir der Spiegel vorgehalten wird. Eine gesunde Portion Selbstironie kann also nicht schaden. Und der Zeitgeist spielt eine große Rolle. Nehmen wir mal Teddy Teclebrhan, der für mich ein Highlight der ersten Staffel von „LOL“ war. Ich mache mir fast in die Hose, wenn er sich zum Beispiel das Mona-Lisa-Bild über den Kopf stülpt. Seine Improvisationen hätten vor 30 Jahren womöglich gar nicht funktioniert, da hätten sich die Leute gefragt: Was macht der denn da?

Also sagt der Humor der Comedians etwas über unsere Gesellschaft?

Herbig: Humor spiegelt immer die Gesellschaft wider, sonst würde er nicht funktionieren. Er reflektiert das, was uns beschäftigt. Deshalb lacht man über Filme, Gags oder Sketche, die 20 oder 30 Jahre alt sind, heute nicht immer genauso wie damals. Es gibt Filme, da hab ich mich früher weggeschmissen, und wenn ich sie mir heute anschaue, denke ich: Hm, bisschen flach, bisschen langsam. Deshalb überrascht es mich immer ein bisschen, dass Filme wie „Der Schuh des Manitu“ oder „(T)Rraumschiff Surprise“ heute immer noch funktionieren, auch bei jüngeren Generationen.

Über welchem Ihrer Filme müssen Sie am meisten lachen?

Herbig: Ich gucke mir meine Filme nicht täglich an, aber es ist eine schöne Tradition, dass die zu Weihnachten oder Silvester im Free-TV laufen. Ab und zu bleibe ich beim Zappen hängen, und dann denke ich mir: Guck mal, ist doch eigentlich ganz witzig. Manche Pointen finde ich heute weniger gelungen, aber es gibt nichts, wofür ich mich schäme. Übrigens habe ich ja schon 2002 die ersten drei Staffeln der „bullyparade“ aus dem Verkehr gezogen, schon lange vor der öffentlichen Diskussion, die wir heute haben.

Warum denn?

Herbig: Da waren ein paar Sachen dabei, die mir peinlich waren, sehr politisch unkorrekt, oder einfach nur schlecht. Seitdem liegen diese Staffeln im Giftschrank.

Wie schwer hat es Humor in Zeiten von Political Correctness?

Herbig: Im Moment sind alle extrem sensibilisiert. Humor ist immer in Bewegung, und gewisse Entwicklungen finde ich richtig. Ich verstehe, dass man in die und die Kerbe nicht mehr hauen sollte. Trotzdem muss man schauen, dass es nicht komplett aus dem Gleichgewicht gerät. Wenn du einen Katalog vorgesetzt bekommst, wo drinsteht, über welchen Kulturkreis, über wen oder was du keine Gags mehr machen darfst, wird’s kompliziert und verkrampft. So funktioniert Kunst nicht. Es kommt auch immer aufs Format an. Bei „LOL“ achten wir schon darauf, dass es familientauglich bleibt. Wir sagen den Teilnehmenden im Vorfeld: Denkt dran, das soll sich im Zweifelsfall auch ein Sechsjähriger angucken können. Aber das sind kluge Leute, denen man das eigentlich nicht extra erklären muss.

Die ersten Staffeln der Show haben bei Amazon Prime Video Zuschauerrekorde gebrochen. Weil wir in Krisenzeiten leben?

Herbig: Ich habe in den letzten 20, 25 Jahren die Feststellung gemacht, dass Humor eine tröstende und eine heilende Kraft hat. Die Erfahrung habe ich auch bei „Der Schuh des Manitu“ gemacht – nach 9/11 sind die Besucherzahlen noch einmal nach oben gegangen. Weil die Leute eine Chance gesehen haben, im Kino der Realität mal kurz zu entfliehen. Die erste Staffel „LOL“ startete ja mitten in der Pandemie, und das Feedback war enorm, die Menschen haben sich bedankt und waren glücklich, dass sie mitten im Lockdown vorm Fernseher sitzen und eine gute Zeit haben konnten. Das ist im Grunde immer mein Antrieb gewesen: Ich will die Leute unterhalten und glücklich machen.

Jetzt startet die vierte Staffel. Stehen die Comedians Schlange, um mitmachen zu dürfen?

Herbig: Es gibt schon die ein oder andere Bewerbung (lacht). Aber wir stellen das Ensemble immer mit großer Sorgfalt zusammen, da muss sehr viel matchen, nicht nur die Humorfarbe, auch die Chemie. Es müssen zehn Leute sein, die sich auch privat treffen würden und die auch humoristisch ein wenig Angst voreinander haben.

Ist es für die Teilnehmer von „LOL“ am schwierigsten, sich das soziale Lachen zu verkneifen?

Herbig: Absolut. Daran ist ja auch Anke Engelke immer wieder gescheitert, weil sie einfach freundlich sein wollte: „Hey, ich mag dich“, oder so. Sich das abzutrainieren, ist schwierig.

Führt das Lachverbot denn nicht zu schlechter Stimmung?

Herbig: Nachdem Rick Kavanian in der ersten Staffel rausgeflogen ist, hat er mir erzählt, dass ihn das total verunsichert hat, dass niemand gelacht hat. Es ist ungewohnt, aber macht auch Spaß. Alle, die mal dabei waren, kommen gerne wieder oder würden gerne wiederkommen und sagen, es war die lustigste und krasseste Erfahrung, die sie je in einer Fernsehshow hatten.

Böse Zungen könnten sagen: Bei deutschem Humor nicht zu lachen – das ist ja gar nicht schwer …

Herbig: Mir ist es egal, wo eine Pointe herkommt und ob da ein Franzose, ein Brite oder ein Amerikaner einen Gag macht. Wir waren mit „LOL“ für einen International Emmy nominiert, das ist der größte Fernsehpreis der Welt. Dabei gibt es die Show auch in anderen Ländern, Australien, Italien, Kanada und so weiter. Aber die deutsche Variante wurde nominiert – so schlecht scheinen wir’s nicht zu machen.