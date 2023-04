Spürbar und hörbar : Erneut kleines Erdbeben in der Region

Erneut kleines Erdbeben in der Region

Experten haben am späten Donnerstagabend ein kleines Erdbeben in Simmerath gemessen. Foto: dpa/Oliver Berg

Simmerath Schon wieder haben Experten ein leichtes Erdbeben in der Region messen können. Diesmal lag das Epizentrum bei Simmerath. Zuletzt wurde ein Vorfall in Stolberg gemeldet.

Laut der Internetseite „erdbebennews.de“ hat am späten Donnerstagabend wieder ein kleines Erdbeben die Städteregion Aachen zum Wackeln gebracht. Diesmal habe das Epizentrum im Bereich Simmerath gelegen: „Nach Auswertungen des Belgischen Erdbebendienstes (KOB) erreichte das Beben Magnitude 1.5.“

Eigentlich ist dieser Wert sehr niedrig. Wie es auf der Internetseite weiter heißt, hätten Menschen in Simmerath dieses Beben aber möglicherweise auch spüren können, zumindest ein lautes Grollen könnte dem ein oder anderen am Abend aufgefallen sein. Grund dafür ist, dass das Beben eine sogenannte Herdtiefe von nur vier Kilometern hatte - ähnlich wie zuletzt in Stolberg.