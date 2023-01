Powervolleys Düren : Erik Röhrs endlich wieder im Einsatz

Libero Leo-Bernsmann : Der Youngster der Powervolleys Der 18-jährige Leo Bernsmann aus Köln ist mit drei Jahren Abstand der Jüngste im Team, besucht noch das Volleyball-Internat in Frankfurt, spielt aber so häufig wie möglich in der Arena Kreis Düren. Was treibt das Nachwuchstalent an?