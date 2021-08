Nach dem Hochwasser : Einige Bahnstrecken für Zugverkehr wieder frei

Bonn Nach der Flut kommt die Deutsche Bahn kaum nach mit den Reparaturen. Manche Strecken sind kurzfristig wieder befahrbar, andere – wie die zwischen Herzogenrath und Geilenkirchen – bleiben bis Jahresende gesperrt.

Etwa drei Wochen nach den schweren Unwettern in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat die Deutsche Bahn (DB) weitere Verbindungen für den Zugverkehr wieder in Betrieb genommen.

„Mitarbeitende und Spezialfirmen haben Schäden an der Infrastruktur vielerorts zunächst behelfsmäßig behoben, damit die Züge schnellstmöglich wieder rollen“, hießt es von der Bahn am Donnerstag. Die Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten an Gleisen, Brücken, Oberleitungsmasten, Bahnübergängen sowie Stellwerken, Bahnhöfen und Technik liefen in den kommenden Wochen und Monaten ununterbrochen weiter – auch an Strecken, die bereits wieder für den Zugverkehr frei gegeben seien.