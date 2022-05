A44 bei Broichweiden am Mittwoch nur einspurig

Auf der A44 werden am Mittwoch Markierungsarbeiten durchgeführt. Das hat Folgen für den Verkehr (Symbolbild). Foto: dpa/Bernd Thissen

Würselen Am Mittwoch werden auf der A44 bei der Anschlusstelle Broichweiden neue Markierungen angebracht. Dafür muss eine Spur über Stunden gesperrt werden.

Am Mittwoch, 25. Mai, ist von 9 bis 15 Uhr auf der A44 an der Anschlussstelle Broichweiden in beiden Fahrtrichtungen jeweils nur eine von zwei Fahrspuren befahrbar. Die Autobahn GmbH Rheinland führt dort Markierungsarbeiten aus, wie das Unternehmen berichtet.