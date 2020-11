Neuer Podcast : Was am Tage wichtig wird

Service Aachen Heute Morgen in Deutschland und der Welt: Das ist das Motto unseres neuen Podcasts „Frühnachrichten“, der Sie ab sofort von Montag bis Freitag pünktlich um sechs Uhr mit allem Wissenswerten versorgt.

Zum Start in den Tag informieren Maya Dähne und ihre Kollegen in einem kurzweiligen, gut zehnminütigen Nachrichten-Magazin über die neuesten Entwicklungen aus der Nacht und über alles, was am Tage in Deutschland und der Welt wichtig wird. Abgerundet wird jede Podcast-Folge vom Tipp des Tages und einer Meldung zum Schmunzeln. So starten Sie mit unseren „Frühnachrichten“ perfekt informiert und mit einem Lächeln in den neuen Tag.