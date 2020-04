Kostenpflichtiger Inhalt: Anstieg bei Videostreaming und Homeoffice : Viel Verkehr, aber kein Stau auf der digitalen Autobahn

In Zeiten der Corona-Krise glühen die Breitbandleitungen. Gefahr für eine Überlastung gibt es jedoch aktuell noch nicht. Foto: dpa/Federico Gambarini

Aachen In der Corona-Krise wird das Internet überdurchschnittlich stark genutzt. Netflix und Co. drosseln ihre Bildqualität, um einen Datenstau zu vermeiden. Doch der Engpass liegt meist beim Nutzer, weiß Experte Prof. Dr. Marko Schuba von der FH Aachen. Wie steht es in der Region um den Ausbau?