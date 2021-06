Aktuelle Nachrichten im Messenger : AZ und AN sind jetzt auf Telegram

Info

Foto: dpa/Sergei Konkov

Telegram ist ein kostenloser Messaging-Dienst, über den Texte, Sprachnachrichten, Fotos, Videos oder Dokumente ausgetauscht werden können. Der Dienst wurde im Jahr 2013 veröffentlicht, inzwischen nutzen ihn mehr als 500 Millionen Menschen weltweit (Stand: Januar 2021).

Der Sitz des Entwicklerteams von Telegram liegt nach eigenen Angaben in Dubai, nachdem man Russland „aufgrund lokaler IT-Vorschriften“ habe verlassen müssen.

Telegram ist in der Vergangenheit immer wieder in die Kritik geraten, weil Rechtsextreme und Verschwörungsideologen den Dienst zur Verbreitung ihrer Inhalte genutzt hatten. Auch am Datenschutz, mit dem die App immer wieder offensiv wirbt, gab es in der Vergangenheit deutliche Kritik.