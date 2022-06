Olympia-Reporter Peter Grube : Der Nischenmann des Sportkommentars geht

„Es hat Spaß gemacht“: Peter Grube verabschiedet sich von der Sportlerbühne. Fotos: Heike Lachmann Foto: Heike Lachmann

Aachen 41 Jahre lang hat der Aachener Peter Grube in aller Welt Sportarten kommentiert. Richtig populär wurde er nicht, weil er sich verstärkt in den Nischen aufhielt. Nun beendet er seine Karriere.

Am Ende bedankte sich Peter Grube bei den TV-Zuschauerinnen und Zuschauern dafür, „dass Sie mich in Ihre Wohnzimmer gelassen haben.“ Und damit verschwand er aus den TV-Räumen, in denen er sich jahrzehntelang ziemlich regelmäßig aufgehalten hatte. Es war ja so: wenn ein Sportinteressierter die ARD einschaltete, war der Aachener meistens schon da und wartete am Mikrofon.

Etwa 4000 Beiträge hat er im Laufe der Jahre gemacht, kaum ein anderer Reporter war so präsent. Keiner hat so viele Weltcup-Siege und gewonnene Olympiamedaillen kommentiert. Aber nun ist auch Grube, den sie deswegen „Gold-Peter“ genannt haben, im Zielraum seiner Karriere angekommen. Gerade hat er sich nach 41 Jahren von der Sportschau verabschiedet. Der Ausstand fand im passenden Rahmen statt. Der 64-Jährige kommentierte die Rodel-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Peking und übertrug vier goldene Rennen. „Ich bin dann mal raus“, war sein letzter Satz, nachdem Natalie Geisenberger ihr Olympia-Rennen im Einsitzer gewonnen hatte und zur Rekord-Olympiasiegerin wurde.

Er hat sich auf seine angenehm ruhige Art verabschiedet, nicht marktschreierisch, dafür aber zuweilen mit einer ansteckenden Begeisterung. „Sich zurücknehmen, ist die Kunst“, sagt er. Die Stimme war oft im Wohnzimmer zu hören. Aber jetzt, ziemlich am Ende der Laufbahn, bilanziert Grube durchaus nachvollziehbar: „Mich kennt keine Sau.“ Die Stimme war Stammgast in den deutschen Wohnzimmern, aber das passende Gesicht dazu blieb verborgen. Der Reporter ist nicht wie viele prominente Kollegen durch die Talkshows oder Gameshows gezogen, Grube blieb lieber im Off.

Währen der Fußball-Europameisterschaft in Portugal saß er einmal mit dem ungleich berühmteren Johannes B. Kerner in einem Café, als sich die Fans näherten. Kerner wurde belagert, Grube aus dem Bild gedrängt, obwohl er viel häufiger im Fernsehen präsent war als der Fußball-Mann. Das liegt vor allem daran, dass Grube primär in Sportarten unterwegs war, die nicht so massentauglich sind und waren.

Von Aerobic bis zum Zeppelin

Grube ist der Nischen-Mann, er hat von A bis Z, vom Aerobic-Wettkampf bis zur Zeppelin-Weltmeisterschaft kommentiert. 20 Live-Sportarten sind im Laufe der Zeit zusammengekommen. Grube hat ausgerechnet, dass er in den 41 Sportschau-Jahren über 800 Nächte, mehr als zwei Jahre, in Hotels dienstlich übernachtet hat. Er war auch in seiner Redaktion oft der Joker, wenn sich sonst kein Kollege oder keine Kollegin fand, um über eine Sportart, in der es nicht um den Torschrei ging, zu berichten.

Wer fährt zum Wasserball oder zum Kunst- und Turmspringen nach Aachen? Hmm, interessiert sich jemand für Hallenhockey? Wer kümmert sich noch mal bei uns um Rhythmische Sportgymnastik? Haben wir jemanden für Wildwasserkanu und Gespannfahren? Ein anderes Mal galt er in der Redaktion plötzlich als großer Rad-Experte und wurde zur Steher-EM geschickt. Manchmal nominierten ihn seine Chefs dann auch mit einer Notlüge. „Peter hat doch den schwarzen Gürtel.“ Stimmte nicht, deswegen schloss sich Grube umgehend dem Aachener Judo Club an. Um dann bei den Olympischen Spielen in Atlanta 1996 zu kommentieren, wie Udo Quellmalz Olympiasieger im Halbschwergewicht wurde; 8,45 Millionen Menschen verfolgten in Deutschland abends um 22 Uhr den Kampf: olympische Rekordquote.

Wenn Grube live kommentiert hat, lagen da keine vorgefertigten Manuskripte. Er hat die Bilder auf sich wirken lassen, weil im Laufe der Jahre die unverbrüchliche Sicherheit gewachsen ist, die passenden Worte zu finden. „Ich habe kein Lampenfieber, eher Vorfreude“, sagt er. Diese Routine hilft besonders, wenn der Einsatz dann viel länger als geplant verläuft. An einem winterlichen Sonntagmorgen im Januar 2005 konnten weder die Biathleten noch die Skiflieger starten – „und damit schalten wir zum Rennrodeln“. Dort saß Grube, um die längste Live-Berichterstattung aller Zeiten von einem Rodel-Weltcup zu starten.

Später bekam er dafür den Richard-Hartmann-Preis. Der Reporter habe es geschafft, die Läufe von Fahrerinnen aus dem hinteren Feld, deren Namen kaum jemand zuvor gehört hatte, so kurzweilig und spannend zu kommentieren, dass die Einschaltquoten von Minute zu Minute angestiegen seien, hieß es in der Begründung.

Loblied auf Ernst Huberty

Reiseandenken: In seinem Arbeitszimmer hat Peter Grube viele Erinnerungen an Wettkämpfe bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften zusammengetragen. Foto: Heike Lachmann

Drei Chefs hat Peter Grube in der WDR-Sportredaktion erlebt. Vielleicht kann man festhalten, dass nicht jeder Wechsel auch eine Verbesserung bedeutete. Auf seinen ersten Vorgesetzten lässt er jedenfalls nichts kommen. Bei Ernst Huberty hat er sich im Juni 1981 vorgestellt, damals war er freier Mitarbeiter der Westfälischen Nachrichten.

Der 23-Jährige war aufgeregt, als er „Mr. Sportschau“ kennenlernte. Heute sagt er, Huberty sei einer der empathischsten Menschen gewesen, die er je kennengelernt hat. Hubertys Eitelkeit war überschaubar. „Er hatte ein großes Herz für den Nachwuchs“, sagt Grube. Danach hat er mit vielen renommierten Kollegen zusammengearbeitet: mit Klaus Schwarze oder dem Radexperten Herbert Watterott zum Beispiel. Und dann war er vorübergehend der Assistent von Dieter Adler beim Basketball oder in der Leichtathletik. Die beiden Reporter verstanden sich gut. Adler, der Geschichte, Politik und Altphilologie und Grube, der Kunstgeschichte, Politikwissenschaften, Publizistik, Pädagogik studiert hatte. Sie interessierten sich nicht nur für Ergebnisse, sondern auch für die Menschen, die diese Ergebnisse lieferten.

„Dieter Adler war ein absolutes Vorbild, Kollege mit Tiefgang“, sagt Grube. Von dem so eloquenten Adler hat Grube vor allem eines gelernt: zu schweigen und einfach nur die Bilder sprechen zu lassen. „Es ist leider so, dass viele Reporter auch das kommentieren, was die Zuschauer sehen“, sagt Adler. „Eine richtige Manie.“ Die Wege der Männer trennten sich recht schnell, „als Peter zum Wintersport abbog“, erinnert sich der 85-Jährige. Er sagt auch, dass er Grube gerne zuhöre, „weil er gekonnt die Zuschauer mitnehmen kann zum Beispiel in die Eisbahn“.

Dort hat er sich dann vor ein paar Wochen verabschiedet. Grube war nicht nur der Reporter, der Kurven beschreiben konnte, er ist auch selbst runtergerauscht, landete bei den deutschen Journalisten-Rodelmeisterschaften auf dem Podium. Er hat Rennen auf allen Kontinenten kommentiert, in Peking war auch er im Zielraum angekommen. Die Wettkämpfe sollten Grubes letzte Olympische Spiele sein, hatte der WDR-Sportchef Steffen Simon vorab entschieden. Grube, der ewige freie Mitarbeiter, hat sich dann gleich entschieden, die Sportschau zu verlassen. „Ohne Groll“, sagt er, „ich bin dankbar dafür, dass ich so viele interessante Menschen kennenlernen durfte.“

Seit 1996 in Atlanta war der Nischen-Peter bei allen olympischen Sommer- und Winterspielen als Live-Reporter dabei. Das ist eine famose Pointe für den ehemaligen Studenten der Kunstgeschichte, der über die „Bauten der Olympischen Spiele in Berlin 1936 und München 1972" seine Abschlussarbeit geschrieben hat. So endete die Uni-Zeit, in Peking endete die Olympia-Tour.

Er durfte noch einmal Tobias Wendl, den inzwischen sechsfachen Olympiasieger in der Eisrinne begleiten. „Ein Aachener, der einen Aachener bei Olympia begleiten darf, dann schlägt das Herz am Allerhöchsten“, grinst Grube. Der Doppelsitzer-Goldgewinner wurde in Aachen geboren, ehe er früh mit der Familie nach Berchtesgaden zog.

Ungewöhnlich, dass im Rheinland ein Wintersport-Experte aufwächst. „Sein Fachwissen hat er sich durch engen Kontakt mit uns Sportlern geholt“, erzählt der sechsfache Olympiasieger. Da unterscheide sich Grube von anderen Kollegen, die sich keine Informationen geholt und irgendwas erzählt hätten, sagt Wendl. „Peter war immer up to date, ein kompetenter und neutraler Kommentator.“

Der wird nun noch ein bisschen für die Lokalzeit Aachen arbeiten, wenn auch allenfalls punktuell im Sportbereich. „In Tokio, New York und Oakland war ich schon, jetzt kommen Waldfeucht, Simmerath und Geilenkirchen dazu“, grinst er. Grube wird weiter Filme drehen und schneiden. Die Zeit der großen Produktionen sind für ihn vorbei, er kehrt wieder zurück zu seinen Wurzeln als Filmemacher.

Vielleicht wird er einmal mit seiner Frau Dorothee und seinen drei Kindern und dem Enkelkind auf einem Motorboot die Flüsse Europas erforschen und darüber einen Reisereportage drehen. Es dient der Entschleunigung, nachdem es jahrzehntelang immer um das bestmögliche Tempo ging.