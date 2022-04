Neues im Rhein-Maas-Klinikum : Der Laser entfernt die „Zeitbombe am Gesäß des Mannes“

Würselen Das Rhein-Maas-Klinikum geht neue Wege und kann Probleme von Männern über 45 Jahre besser und früher erkennen – und schneller lösen. Großer Vorteil bei Verdacht auf Prostatakrebs.

Was Ingo Schleicher meint, ist die Prostata. Gerade Männer über 45 Jahre bekommen mit diesem inneren Geschlechtsorgan Probleme, und damit diese besser und schneller erkannt und gelöst werden, setze das RMK in Würselen neue Maßstäbe. Im eigenen Haus sowieso, darüber hinaus auch in der Region, wie Ingo Schleicher und sein Kollege und Chefarzt Dr. Khalid Sayed Ahmed betonen.

„Mit dieser Methode können wir den Krebs viel genauer und schneller identifizieren. Früher konnte es dagegen passieren, dass wir den Krebs erst später gefunden haben“, sagt Dr. Sayed Ahmed. Wohl wichtiger sei indes: „Wir haben jetzt ein eigenes Gerät für die Untersuchung. Also können wir schneller Termine vergeben. Vorher haben wir die Anfragen gesammelt und ein Gerät geliehen, das ist in vielen Bereichen üblich. Aber für jemanden mit einem Krebsverdacht können 14 Tage Wartezeit sehr lang sein.“

Bei dem Verfahren legt eine Software die MRT-Bilder des Radiologen, der verdächtige Stellen markiert, und die Ultraschallbilder der Urologen in Echtzeit farblich übereinander (Fusion). Auf diese Weise kann das RMK-Team ganz gezielt Proben entnehmen. Die Chance, den potenziellen Tumor zu verfehlen, sei sehr gering. Die Gewebeentnahme (Biopsie) erfolgt hierbei über den Damm und nicht wie sonst üblich über den Enddarm – das Infektionsrisiko sei so minimiert. Was das RMK nun anbietet, sagen die beiden Ärzte, machten in der Region sonst noch die Uniklinik Aachen und eine Praxis.