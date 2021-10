Was heute wichtig war : Das war der Tag im Dreiländereck

Er ist wieder da: Fuat Kilic leitet bereits am Freitag wieder das Training am Tivoli. Foto: Jérôme Gras

Aachen Ein neuer, alter Trainer am Tivoli, Probleme mit einer neuen Stromtrasse und die kommende Optik des Theaterplatzes. Das war der Tag in der Region.

„Es fühlt sich an wie nach Hause zu kommen“: Fuat Kilic kehrt als Trainer von Alemannia Aachen zurück. Der neue alte Coach leitete bereits am Freitag das Training und betreut die Mannschaft am Samstag beim Spiel in Essen.