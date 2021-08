Überblick : Das bringt der Tag

Guten Morgen in die Region! Im Liveblog gibt es alles Wissenswerte aus unserer Umgebung und Spannendes aus der Welt. Foto: Guido Claßen

Service Aachen Welche Termine stehen heute an? Welche Weichen werden gestellt? Wo schauen unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion genauer hin? Unser kurzes Update für den Tag.

Mauerbau vor 60 Jahren

Eine Stunde nach Mitternacht beginnt die geheim geplante „Aktion Rose“. In Ost-Berlin werden Gleisverbindungen in den Westteil der Stadt getrennt, Straßen aufgerissen, Betonschwellen und Ziegelsteine herangekarrt, tonnenweise wird Stacheldraht ausgerollt. Es ist der 13. August 1961. Der Bau der Berliner Mauer beginnt. Heute, 60 Jahre danach, erinnert das vereinte Deutschland nun an jenen Tag, mit dem die Teilung für mehr als 28 Jahre besiegelt wurde.

Lokführerstreik endet – zunächst einmal

Gestresste Pendler können aufatmen: Nach Angaben der Deutschen Bahn sollen die Züge nach dem Streik der Lokführer ab heute Morgen auch in NRW wieder weitgehend planmäßig fahren. „An der ein oder anderen Stelle kann es sein, dass ein Zug oder ein Lokführer vielleicht noch am falschen Ort ist und es dann Verzögerungen gibt“, sagte ein Sprecher der Bahn am Donnerstag. „Insgesamt rechnen wir aber mit einem weitgehend normalen Zugverkehr am Freitag.“

Vor dem Schulstart

Die nordrhein-westfälische Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) gibt heute um 11 Uhr in Düsseldorf die wichtigsten Informationen zum Beginn des neuen Schuljahres bekannt. Nach sechseinhalb Wochen Sommerferien kehren am Mittwoch rund 2,5 Millionen Schüler in den Präsenzunterricht zurück. Einige Kinder haben in den Ferien nicht nur entspannt, sondern Angebote aus dem Landesprogramm „Extra-Zeit zum Lernen“ wahrgenommen, um pandemiebedingte Defizite aufzuarbeiten.

Kindermörder Marc Dutroux verhaftet

Der heute 64-jährige Marc Dutroux entführte, vergewaltigte, folterte und tötete in den 90er Jahren mehrere Mädchen in Belgien. Zwei Mädchen verhungerten in einem Kellerverlies in diesem Haus. Am 13. August vor 25 Jahren konnte die Polizei Dutroux fassen. Nach acht Jahren fiel das Urteil: lebenslange Haft.

Lokales

Am 3. März sind in Vossenack drei Mädchen auf die Welt gekommen? Nichts besonderes, meinen Sie? Von wegen! Dana, Celina und Bella sind Drillinge. Wir haben mit ihren Eltern über ihren Start ins Leben gesprochen.

Immer wieder werden von der Regio-Entsorgung oder dem DRK aufgestellte Altkleider-Container aufgebrochen, der Inhalt geplündert. Mittlerweile stellt das ein großes Problem dar, ebenso wie die Verunreinigung des Inhalts. Besonders Phänomen seit der Flut: Bergweise nasse Klamotten, die in die Container geworfen werden und den kompletten Inhalt unbrauchbar machen. Unser Kollege Tom Vogel ist dieser Sache nachgegangen und hat weitere interessante Infos erhalten.

Mit dem Problem von Gänsekot ist man an der Rurtalsperre nicht allein. Denn auch die Kollegen von der kleinen „Schwester“ Dreilägerbach-Talsperre in Roetgen haben mit diesem Problem zu kämpfen. Die Wassergewinnungs-und aufbereitungsgesellschaft Nordeifel setzt alles daran, dass der Kot, der in der Talsperre landet, nicht die Trinkwasserqualität beeinträchtigt. Wie das geht, wollen wir uns mal erklären lassen.

Von heute an bis zum 29. August findet der Eurogress Aachen-Pop-Up Freizeitpark auf dem Bendplatz statt. Die Alternative zum Öcher Sommerbend bietet täglich ab 14 Uhr diverse Fahrgeschäfte, Spielgeschäfte sowie Kinderkarussells an und sorgt mit einem umfangreichen Gastronomiebereich für glückliche Bäuche, wie es vom Veranstalter heißt.

Sport

Seit 2002 wird die Bundesligasaison mit einem Spiel des deutschen Fußball-Meisters eröffnet. Der Titelverteidiger verlor dabei nie. Es gab 15 Siege und vier Unentschieden. Allerdings durfte der Titelträger bislang stets im eigenen Stadion die Spielzeit eröffnen. Heute um 20.30 Uhr (Live bei Sat.1 und DAZN) ist das anders: Der FC Bayern muss als Meister bei Borussia Mönchengladbach antreten. Die Münchner bestreiten zum neunten Mal nacheinander das Eröffnungsspiel. Das 8:0 gegen den FC Schalke 04 vor einem Jahr war dabei der höchste Sieg im offiziellen Auftaktspiel mit dem Meister.

Alemannia Aachen

Gestern haben wir die kommenden Gegner von Alemannia Aachen in der Regionalliga West vorgestellt. Heute machen wir uns daran, mal den kompletten Kader der Mannschaft um Patrick Helmes vorzustellen.

Verkehrsfunk

Auf der A44 in Richtung Belgien stockt es an der Ausfahrt Aachen-Brand wie üblich. In Baesweiler-Puffendorf staut der Verkehr sich auf der B56 an der Anschlussstelle zur B57. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie in unserer Staukarte:

Und sonst so?

Die Verbraucherzentralen fordern einen Ausgleich für mögliche Preisaufschläge bei Fleisch und Wurst zur Finanzierung einer besseren Tierhaltung in Deutschland. Der Chef des Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller, sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Es ist wichtig, neben dieser Preissteigerung auch eine Entlastung vorzusehen.“ Direkt wirken würde, wenn gleichzeitig Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte mit einem noch geringeren Mehrwertsteuersatz belegt würden.

Zahl der Nacht: 213.000

Die Zahl aufgegriffener Migranten an der US-Südgrenze zu Mexiko ist im Juli auf den höchsten Stand seit gut 20 Jahren angestiegen. Es wurden rund 213.000 Menschen beim Versuch eines illegalen Grenzübertrittes gefasst, rund 172.000 mehr als im Juli des vergangenen Jahres, wie die Grenzpolizei CBP gestern mitteilte. Die Schwelle von 200.000 Migranten pro Monat war zuletzt im Jahr 2000 überschritten worden. Die meisten von ihnen werden von den US-Behörden derzeit sofort wieder abgeschoben. Die Zahl der Festnahmen war im Mai auf 180.000 gestiegen, im Juni auf 189 000.

Zitat der Nacht

„Wenn das nicht geschieht, könnten Al-Kaida und die Taliban den 20. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September damit feiern, unsere Botschaft in Kabul niederzubrennen.“ (Der Minderheitsführer der Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell, zu seiner Forderung an US-Präsident Joe Biden, den afghanischen Sicherheitskräften angesichts des raschen Vormarsches der Taliban sofort zusätzliche Unterstützung zuzusagen.)

Und zum Schluss: Das Wetter!