Dissonanzen im Gesundheitsministerium : Wieler verteidigt seine Empfehlung harter Corona-Maßnahmen

Berlin Bei einer gemeinsamen Pressekonefernz mit Gesundheitsminister Lauterbach, erläutert der RKI-Chef seine Sicht auf die beschlossenen Maßnahmen. Nur mit einer persönlichen Beurteilung hält er sich zurück.

Der Chef des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, hat seine Empfehlung harter Corona-Maßnahmen verteidigt. Er sagte am Mittwoch in Berlin in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Karl Lauerbach (SPD), dass er „keinerlei Widerspruch“ zu einer Vorlage des Expertenrats der Bundesregierung sehe, dem auch er selbst angehört. Dieses Gremium habe lediglich dazu aufgefordert, etwas zu tun, ohne genauer zu sagen, was. „Das RKI ist eben eine Institution, die das in konkrete Empfehlungen dann ummünzt.“