Falsche Behauptung in Sozialen Netzwerken : Warum Maskentragen im Geschäft kein Hausfriedensbruch ist

Falsche Behauptung in Sozialen Netzwerken

Berlin Trotz Wegfalls der Maskenpflicht behalten viele den Mund-Nasen-Schutz im Supermarkt lieber auf. Dass man nun gerade damit gegen das Gesetz verstoße, gehört aber in die Welt der Legenden.

Auch wenn die Maskenpflicht beim Einkaufen fast überall in Deutschland vor kurzem weggefallen ist, tragen viele weiter freiwillig eine Mund-Nasen-Bedeckung. In Sozialen Medien wird nun behauptet: Wer jetzt noch eine Maske in Geschäften aufsetzt, macht sich grundsätzlich wegen Hausfriedensbruchs strafbar. Das ist falsch.