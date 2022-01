Nach der Sitzung des Expertenrats : Kommt die bundeseinheitliche 2Gplus-Regel für die Gastronomie?

Mecklenburg-Vorpommern schickt auch Geimpfte vor dem Restaurantbesuch zum Test. Ist das ein Modell für ganz Deutschland? Zumindest gibt es Befürworter.

„Wir sehen es bei uns im Kreis, dass wir einen regelrechten Gastronomierun haben auf andere Bundesländer, in denen man – anders als bei uns in Mecklenburg-Vorpommern – keinen zusätzlichen negativen Corona-Test braucht“, erklärte der SPD-Politiker, der Landrat im Kreis Ludwigslust-Parchim ist.

„Ich denken, dass das auch Thema bei der Konferenz der Ministerpräsidenten am Freitag sein wird“, sagte Sternberg am Dienstag nach einer Sitzung des Expertenrats. Bei den Beratungen in dem Gremium sei es auch um mögliche Änderungen bei den Quarantänezeiten gegangen. Details nannte Sternberg nicht.