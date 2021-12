Bundesfamilienministerin Anne Spiegel : „Kinder sind nicht die Treiber der Pandemie“

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel. Foto: dpa/Michael Kappeler

Interview Berlin Die neue Familienministerin Anne Spiegel über Impfungen für Kinder, Weihnachten in der Corona-Krise, Reformen des Abtreibungsrechts – und was sie an Rap-Musik stört.