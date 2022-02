Öcher Fastelovvends-Quiz : Jecke Live-Rateshow nicht verpassen!

Aachen Auf die Bildschirme kommt am 17. Februar, 19 Uhr, die erste Rateshow aus Aachen rund um den Karneval. Wegen Corona gehen Prinzengarde und das Medienhaus Aachen mit einer Live-Sendung online.

Ein jeckes Experiment feiert am Donnerstag, 17. Februar, um 19 Uhr – quasi – Weltpremiere. Weil Corona den Karnevalisten die Session vermiest, hat die Prinzengarde der Stadt Aachen das „Öcher Fastelovvends-Quiz“ erfunden: eine Live-Show mit viel Witz, Musik und närrischen Einfällen, die das Medienhaus Aachen für alle Fans der fünften Jahreszeit kostenlos via Internetstream überträgt. Über unsere Webseite kann jeder zu Hause mitspielen – und mitfeiern. Woher kommt der Name Tanzmariechen? Warum trägt der Prinz Strümpfe? Welche Rolle spielt Latein für den Karneval? So viele Fragen …