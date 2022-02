Übergriffige Demonstranten : Impfgegner bedrohen Mitarbeiter von Impfzentrum in Heerlen

Der Pieks gegen das Virus: In einem Impfzentrum in Heerlen ist es am Donnerstag zu einem handfesten Streit zwischen Mitarbeitern und Impfgegnern gekommen. Foto: dpa/Fabian Sommer

Impfgegner haben am Donnerstag Mitarbeiter in einem Impfzentrum in Heerlen bedroht. Die Demonstranten beschuldigten die Mitarbeiter unter anderem, sich des „Genozids an der niederländischen Bevölkerung“ schuldig zu machen.