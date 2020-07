Corona-Lockerungen greifen : Größere Feiern wieder möglich

Düsseldorf Private Feste dürfen jetzt wieder eine Nummer größer ausfallen. Die Lockerung der Corona-Regeln bringt aber auch eine kleine Erleichterung für Sportfreunde.

Mit Lockerung der Coronavirus-Regeln dürfen die Menschen in Nordrhein-Westfalen von diesem Mittwoch an privat wieder größere Feste feiern. Hochzeit, Ausstand, Taufe oder Geburtstag - zu Festen aus besonderem Anlass dürfen bis zu 150 Gäste kommen, also drei Mal so viel wie bisher. Das NRW-Kabinett hatte die Änderungen für die Coronaschutzverordnung beschlossen, die in der neuen Version bis zum 11. August verlängert wurde.