Landesregierung präzisiert Verordnung : Doch keine generelle Maskenpflicht im Büro

Aachen Landesregierung präzisiert Maskenpflicht-Regel für Großraumbüros: Nur dort, wo es Kundenverkehr gibt, muss der Mund-Nasen-Schutz dauerhaft getragen werden.

Ja was denn nun? Die Nachricht, dass ab dem 28. Dezember auch in Büros Masken getragen werden müssen, egal ob der Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann oder die Belegschaft geimpft ist, hat viele Arbeitnehmer und Arbeitgeber in NRW verunsichert. Der entsprechende Ausnahmepassus war in der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes gestrichen worden. Selbst beim zuständigen Gesundheitsministerium war am Dienstag auf Nachfrage unserer Zeitung keine eindeutige Aussage zu dem Thema zu bekommen.