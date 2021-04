Das Virus und die Demonstranten : Corona-Proteste in der Region rücken immer mehr nach rechts

Die Szene zeigt Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen am 2. Januar am Aachener Elisenbrunnen in Aachen. Foto: Michael Klarmann

Analyse Aachen Wer sind eigentlich die Menschen, die auch in unserer Region gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen? Immer öfter kommen sie aus dem rechten Spektrum.

Von Michael Klarmann

Tausende Menschen demonstrieren am 29. August in Berlin gegen die Corona-Schutzmaßnahmen und gegen die Regierung. Die Proteste sind heterogen: Linksalternative, Esoteriker und Verschwörungsgläubige demonstrieren neben Politikern und Mitgliedern von NPD und AfD.

Vor dem Reichstagsgebäude halten hunderte „Reichsbürger“ und Rechtsextreme eine eigene Kundgebung ab. Am Ende kommt es zum „Sturm auf den Reichstag“ und die kurzeitige Besetzung der Treppe mit Flaggen aus dem Deutschen Reich.

Das Beispiel zeigt, wie Rechtsextreme und „Reichsbürger“ die Corona-Proteste mitprägen oder kapern. Es zeigt aber auch, dass im Großraum Aachen Menschen aktiv sind, die Schlagzeilen machen.

„Reichsbürgerin“ und Heilpraktikerin aus Roetgen

Der Aufruf zur Besetzung kommt von Tamara K., einer „Reichsbürgerin“ und Heilpraktikerin aus Roetgen. Sie ruft den Demonstrierenden von der Bühne aus zu, nun werde man „Weltgeschichte“ schreiben. „Hier und jetzt“ werde man „unser Haus zurückholen“, krakeelt sie, bevor alle losstürmen. In der Zwischenzeit hat sich rund um K. und ihrem Berliner Lebensgefährten Gunnar W. in Roetgen eine kleine „Reichsbürger“-Gruppe zusammengefunden.

Proteste gegen die Maßnahmen gegen das Coronavirus finden auch in der Region statt. Fast wöchentlich demonstrieren in Aachen rund 100 Linksalternative, Verschwörungsgläubige, Esoteriker, radikale Impfgegner, „Querdenker“ und AfD-Anhänger gemeinsam. Hat in Aachen noch im Mai 2020 der Bundestagsabgeordnete der Linken, Andrej Hunko, eine Rede gehalten, sind die Proteste mehr und mehr nach Rechts gerückt. Auch Heinsberg ist immer wieder Ziel von Aktionen, verantwortlich dafür ist ein junger Mann, Tim M., der Bezüge zu Rechtsextremen, Hooligans und „Reichsbürgern“ hat.

Am 2. Januar redet der AfD-nahe, rechte und verschwörungsideologische Medienaktivist Thorsten „Silberjunge“ Schulte aus Hamm in Aachen am Elisenbrunnen. Schulte hat der kleinen Gruppe mit rechtsradikalen und fremdenfeindlichen Störern im Bundestag angehört, die einzelne AfD-Abgeordnete sozusagen über die Gästeliste am Tag der Abstimmung zum neuen Infektionsschutzgesetz, dem 18. November, eingeschleust hatten. Politiker anderer Parteien und deren Mitarbeiter wurden bedrängt. Schulte nennt bei seiner Rede in Aachen den Bundestag „Teufelsladen“.

Am 20. Februar tritt vor dem Rathaus in Aachen bei einer Kundgebung gegen die Corona-Auflagen der Rechtsextremist und „Reichsbürger“ Sascha V. als Rapper und Redner auf. V., der in Jüchen bei Neuss lebt, ist von Beginn an im Rheinland in die Proteste involviert und gehört zu den „Corona Rebellen Düsseldorf“. Auch V. und seine „Rebellen“ waren im August in Berlin am „Sturm“ beteiligt. Auf dem Aachener Markt sagt V., linke Gegendemonstranten hätten bei früheren Protesten in einer Rede eine Freundin verleumdet. Diese nennt er nicht mit Namen, er meint aber Tamara K. Die Sportklamotten des Rappers sind in den Farben des deutschen Reiches gehalten: Schwarz, Weiß, Rot.

Auftritt des Rechtsextremisten und „Reichsbürgers“ Sascha V. als Rapper und Redner auf dem Aachener Markt am 20. Februar. Foto: Michael Klarmann

Einige Wochen später treten der „Silberjunge“ und V. in Heinsberg bei einer Kundgebung auf, die V. mit dem Anmelder Tim M. durchführt. M. ist auch aktiv bei den „Corona Rebellen Düsseldorf“ und ist für die kleineren Proteste in seiner Heimatstadt Heinsberg seit Juni 2020 maßgeblich mitverantwortlich. Manchmal tritt er unter den Label „Querdenken“ auf, zeitweise ist ihm das nicht gestattet. Schutzmaßnahmen-Gegner aus dem Kreisgebiet nehmen nur wenige teil, nahezu immer reisen Redner und Teilnehmer aus ganz NRW und anderen Teilen des Landes in den ersten Corona-Hotspot Deutschlands.

In Szene setzt sich der Endzwanziger M. am 20. März in Kassel. Zwar ist dort eine „Querdenken“-Standkundgebung mit begrenzter Teilnehmerzahl und unter strengen Auflagen in der Peripherie erlaubt. Einen Umzug durch die Stadt soll es aber nicht geben. Hunderte, wenn nicht gar tausende Gegner der Corona-Maßnahmen sammeln sich indes „spontan“ auf dem Friedrichsplatz am Staatstheater. Durchsagen der Polizei, die Menschen sollen sich zerstreuen, ignoriert man.

Gegen Mittag sind so viele Menschen versammelt, dass die Polizei aufgibt. Plötzlich betreten mehrere Personen mit Megaphonen und Warnwesten von „Querdenken“ die Straße. Ein Mann aus Hagen ist der Anführer, eine Frau sowie M. stehen ihm zur Seite. Das Trio wiegelt die Menge auf. „Alle auf die Straße!“, tönt es aus den Megaphonen. „Los, los!“ Immer wieder Rufe: „Auf die Straße!“ Sowie: „Wir gehen spazieren!“

Das Trio in Warnwesten winkt die Leute herbei, weist ihnen die Richtung. Der „Querdenken“-Funktionär aus Hagen und Tim M. aus Heinsberg setzen sich an die Spitze des illegalen Umzuges. Am Ende des Tages werden Polizei und Medien mitteilen, rund 20.000 „Querdenker“ seien zum Teil wild durch Kassel gezogen. Ohne Mund-Nasen-Schutz, ohne Abstand zu halten, teils sogar gegen Polizeisperren anrennend.

Die Radikalisierung einer Frau aus dem Kreis Düren

Wie gefährlich antidemokratische „Reichsbürger“-Ideologien sind, zeigt die Radikalisierung einer Frau aus dem Kreis Düren. Sie sitzt nach einem Schicksalsschlag im Rollstuhl, steht Behörden und Pflegeeinrichtungen kritisch gegenüber, fühlt sich ungerecht behandelt. Im Zuge der Pandemie bombardiert sie Schulen und Behörden mit kritischen Mails zu den Corona-Auflagen. Sie besucht Versammlungen in Heinsberg, Aachen, Köln und Düsseldorf, hält am Ende selbst aggressive Reden.

Einmal, schreibt sie in einem Szene-Chat, habe man ihr auf einer Kundgebung Infos zugesteckt. Danach habe sie verstanden, wie die Welt funktioniere. Nun verbreitet sie selbst verschwörungsideologische Inhalte von „Reichsbürgern“. Im offiziellen Chat von „Querdenken 242“ Düren fungiert die Frau als Administratorin und teilt im Januar mit, Deutschland sei „eine Firma“ alias „BRD Finanzagentur GmbH“ und kein Staat. Alle Gesetze seien nichtig, Polizisten seien Privatangestellte ohne Befugnisse.