RKI legt Zahlen vor : Corona-Inzidenz liegt in NRW weiter unter Bundeswert

In der Rehaklinik: Ein von einer Corona-Erkrankung genesener Patient bekommt in einer Lungentest-Kabine die Lungenfunktion gemessen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Düsseldorf Die Corona-Inzidenz liegt in Nordrhein-Westfalen weiter unter dem Bundeswert. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das Robert Koch-Institut am Montag mit 57,7 an - im Bund lag der Wert bei 61,7.