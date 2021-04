Aufgrund hoher Inzidenzzahlen : Bundestag soll einheitliche Corona-Notbremse beschließen

In Köln wurde bereits eine Ausgangssperre für die Nacht beschlossen – mit der einheitlichen Corona-Notbremse könnte sie in zahlreichen Landkreisen und Kommunen folgen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Berlin Angesichts steigender Infektionszahlen wurden Rufe immer dringlicher, die Pandemie stärker einzudämmen. Nun soll eine Reihe von Vorgaben festgelegt werden - und zwar einheitlich. Doch es gibt auch Kritik.

Im Kampf gegen die dritte Coronavirus-Welle sollen bundesweit verbindliche Regeln für schärfere Gegenmaßnahmen kommen. Der Bundestag will dazu am diesem Mittwoch gegen 11.00 Uhr eine „Notbremse“ mit konkreten Vorgaben bei hohen Infektionszahlen beschließen. Dazu gehören weitgehende nächtliche Ausgangsbeschränkungen, Schließungen von Schulen und strengere Bestimmungen für Geschäfte. Die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes sollen an diesem Donnerstag noch in den Bundesrat gehen und dann rasch in Kraft treten - vorerst bis Ende Juni. Aus der Opposition und von Patientenschützern kam Kritik.