Neue Studienlage : Boostern hilft gegen Omikron laut Moderna erheblich

In NRW : Noch eine Million Booster-Impfungen bis Silvester? Bis zum letzten Plenartag 2021 ringen die Landtagsparteien um den richtigen Corona-Kurs in NRW: Reichen die Impfvorräte? Ist Laumann der beste Krisenstab? Und sollte auch an Weihnachten geimpft werden?