Neue Schutzverordnung : Auch Maskenverweigerer dürfen wählen

Düsseldorf Im Kleingedruckten der neuen Coronaschutz-Verordnung findet sich ein interessanter Absatz: Auch Maskenverweigerer muss es möglich sein, bei der Kommunalwahl wählen zu dürfen. In den Wahllokalen sollen ohnehin 1,5 Meter-Abstände eingehalten werden.

Bei den Kommunalwahlen in NRW sollen am 13. September auch Maskenverweigerer ihre Kreuze machen dürfen. In der von diesem Mittwoch an gültigen neuen Coronavirus-Schutzverordnung wurde der Passus ergänzt, dass in Wahlräumen „durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen“ sei, „dass auch Personen, die gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung verstoßen, ihr Wahlrecht ausüben können.“