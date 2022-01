70.000 Euro Schaden : Alsdorfer flieht vor Polizei und verursacht Chaos

Alsdorf In der Nacht versucht ein Alsdorfer vor einer Polizeistreife zu fliehen und hinterlässt dabei ein Schlachtfeld. Zeugen vermuten, dass der 21-Jährige Drogen genommen hatte.

Ein 21-jähriger Mann hat am späten Mittwochabend in Alsdorf beim Versuch, einer Polizeistreife zu entkommen, einen hohen Sachschaden verursacht. Die Beamten waren gegen 23 Uhr zu einem Parkplatz an der Carl-von-Ossietzky-Straße in der Nähe des Energeticons gerufen worden. Zeugen vermuteten, dass zwei junge Mäner dort in ihrem Auto Drogen konsumierten.