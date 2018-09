Verfassungsschutz-Chef Kramp-Karrenbauer lässt Zukunft von Maaßen offen

Baesweiler : Großalarm im Schwimmbad Baesweiler: Chlorgas ausgetreten

Im Schwimmbad an der Grengracht in Baesweiler ist am Sonntagmorgen Chlorgas ausgetreten. Die Feuerwehr Baesweiler rückte mit einem Großaufgebot an, sperrte einen Teil der Mariastraße und betrat die Schwimmhalle unter Atemschutz.