Zwischen Kamelle, Kartons und Konfetti

Wenn am Orchideensonntag Ende Februar der große Karnevalszug durch Düren zieht, sind auch wieder prächtige Karnevalswagen mit von der Partie. Die Karnevalsgesellschaft „Südinsulaner“ sucht sich beispielsweise immer ein Thema aus der Dürener Kommunalpolitik für ihren Mottowagen, bei der Narrenzunft fahren traditionell Schimmel auf dem Karnevalswagen mit.

Aber wo werden die Mottowagen eigentlich gebaut? Und wie sieht so ein Gefährt unter den bunten Aufbauten aus? Wo kommen die Kamelle rein und kann man eigentlich ganz oben auf dem närrischen Wagen noch bequem stehen? Die Teilnehmer unserer Aboplus-Tour am Donnerstag, 9. Februar, werden auf all diese Fragen eine Antwort bekommen. Einige Leserinnen und Leser unserer Zeitung haben dann die Gelegenheit, gemeinsam mit Peter Schmitz, Präsident des Festkomitees Dürener Karneval, die Wagenhalle des Festkomitees zu besuchen. „So kurz vor Karneval“, sagt Peter Schmitz, „ist in der Wagenhalle natürlich jede Menge los. Überall wird gearbeitet, gehämmert und lackiert, damit die Wagen am 26. Februar wieder schön aussehen.“ Klar, dass die Teilnehmer unserer Tour auch einen Blick in den ein oder anderen Wagen werfen dürfen. Zum Abschluss der Führung gibt es dann noch eine gemütliche Runde im „Zwitscher-Stübchen“, bei der über den Dürener Karneval geplaudert werden kann.

Termin: 9. Februar 2017, 16 Uhr

Ort: Wagenbauhalle, Stadt Düren

Leistungen: • Führung durch die Wagenbauhalle der Stadt Düren

Bewerbung: Schriftlich bis 01.02. unter Angabe Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Personen pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Stichwort „Wagenbauhalle“, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

Begrenztes Kontingent. Eigene An- und Abreise.