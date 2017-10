Zauberhafte Weihnachtsmärkte

Vor der historischen Kulisse des 1.000-jährigen Martinsdoms lädt der traditionsreiche Mainzer Weihnachtsmarkt mit rund 100 festlich geschmückten Ständen zur romantischen Vorweihnachtszeit.

Süßlicher Plätzchen- und Glühweinduft liegt in der Luft, weihnachtliche Klänge schallen durch die Gassen und die vielen strahlenden Lichter an den Ständen, Buden und Häusern verweisen auf das nahende Weihnachtsfest. In dieser stimmungsvollen Atmosphäre, die verstärkt wird durch die erhabenen, bunten Renaissance-Fassaden der historischen Markthäuser sowie durch ein festliches Bühnenprogramm, macht das Bummeln, Stöbern und Verweilen besonders viel Spaß. Nutzen Sie die Zeit, sich mit vorweihnachtlichen Leckereien zu stärken oder das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu besorgen.

Mainz

Termin: 14. Dezember 2017

Abfahrt Köln Hbf: ca. 11 Uhr

Ankunft Köln Hbf: ca. 21.30 Uhr

Leistungen: • An- und Abreise im nostalgischen 1. Klasse-Sonderzug AKE-RHEIN-GOLD mit Aussichts-, Club- und Speisewagen

• Sitzplatzreservierung

• ca. 5 Stunden Aufenthalt in Mainz

• Persönliche AKE-Reiseleitung

Preis: 89,- € p.P.(für Abonnenten)

99,- € p.P. (für Nicht-Abonnenten)

Wer nicht nach Mainz möchte, sondern stattdessen lieber das romantische Rüdesheim kennenlernen will, den erwartet ein besonderer Weihnachtsmarkt im Herzen der weltweit beliebten Rüdesheimer Altstadt. Deren festlich geschmückte Gassen, Höfe und Plätze sind mit liebevollen Ideen zur Vorfreude auf Weihnachten geschmückt. Hier entdecken Sie Händler, Künstler und Kunsthandwerker aus fünf Kontinenten, die ihre Waren, Spezialitäten und Geschenke zur Schau stellen. Im Marktgeschehen, auf der Bühne auf dem Seilbahnvorplatz in der Oberstraße oder neben dem Krippengelände auf dem Marktplatz findet ein buntes Programm statt. Feiern Sie mit Einheimischen und Gästen aus aller Welt gemeinsam die friedliche Vorweihnachtszeit mitten im malerischen Rheintal, dessen geschmückte Straßen, Häuser und Plätze Sie bereits bei der Anreise im AKE-RHEINGOLD begeistern werden.

Rüdesheim

Termin: 14. Dezember 2017

Abfahrt Köln Hbf: ca. 11 Uhr

Ankunft Köln Hbf: ca. 21.30 Uhr

Leistungen: • An- und Abreise im nostalgischen 1. Klasse-Sonderzug AKE-RHEIN-

GOLD mit Aussichts-, Club- und Speisewagen

• Sitzplatzreservierung

• ca. 5 Stunden Aufenthalt in Rüdesheim

• Persönliche AKE-Reiseleitung

Preis: 89,- € p.P.(für Abonnenten)

99,- € p.P. (für Nicht-Abonnenten)

Buchung für die jeweilige Tour: AKE-Eisenbahntouristik

Kasselburger Weg 16, 54568 Gerolstein, Tel. 06591/94998700

Bitte Aboplus-Karte bereithalten.