Zauberhafte Spielzeugwelten entdecken

Spielsachen aus fünf Jahrhunderten sind derzeit in insgesamt 18 Räumen des Aachener Couven Museums versammelt und zeigen, was Kinderherzen annodazumal höher schlagen ließ.

Puppen konnten über die Zeiten hinweg so vieles und so unterschiedlich sein: elegante Modebotschafterin, ernst blickende Erziehungsperson, schönes Kind mit Pfirsichwangen oder zartes Baby. Auf vielen dieser historischen Stücke haben die Kinder – meistens Mädchen – ihre Spielspuren hinterlassen, ganz besonders bei den Teddys, den kindlichen Kummertröstern par excellence. Nicht alles war für alle vorgesehen. Die Puppen, Puppenküchen und Blechherde waren seit alters her Mädchenspielzeug. Was ratterte und knallte, klingelte und pfiff, Kanonen, Schiffe, Lokomotiven sprachen vor allem Jungen an. Die weite Welt des Wissens, der Bücher, Bilderbögen, Geduld- und Geschicklichkeitsspiele, öffnete sich dagegen im 19. Jahrhundert, als die Spielwarenproduktion geradezu explodierte, für Jungen und Mädchen gleichermaßen. Tauchen Sie ein und lassen Sie sich verzaubern!

Aachen

Termin: 31. August 2018, 18 Uhr

Ort: Couven Museum, Aachen

Leistungen: • Führung durch die Ausstellung mit der Kuratorin Dr. Gisela Schäffer

• anschl. Plausch mit Fassbrause

• Ausstellungskatalog gratis

Bewerbung: Schriftlich bis 01.08. (Datum des Poststempels), unter Angabe des Stichworts „Spielzeug“, Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/AN direkt

Eigene An- und Abreise. Begrenztes Kontingent. Benachrichtigung in der KW 32.