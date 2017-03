Zauberhafte Melodien zum Muttertag

Erleben Sie am Muttertagswochenende einen exklusiven Nachmittag mit dem TV-Liebling, Frauenschwarm und Entertainer Maxi Arland.

Im prächtigen Jugendstiltheater des Hotels, welches zu den schönsten Theatern in Hessen zählt, erleben Sie einen exklusiven musikalischen Nachmittag mit dem hochkarätigen Stargast Maxi Arland, unvergesslicher Musik und weiteren Überraschungen in einem bunten Unterhaltungsprogramm. Natürlich haben Sie Zeit, die Kurstadt Bad Nauheim zu erkunden, die durch ihr einzigartiges Jugendstilerbe fasziniert. Bei einem Streifzug durch die Stadt und ihren Kuranlagen sind zahlreiche architektonische Prachtbauten anzutreffen. Die Kurstadt ist außerdem berühmt für die Heilkraft ihrer Quellen. Die Wässer können entweder an den Brunnen direkt oder am Quellenausschank der Trinkkuranlage verköstigt werden. Sie wohnen im luxuriösen CONPARC Hotel im Jugendstil oberhalb des prächtigen Kurparks.

Exklusiv

Reisezeitraum: 13. bis 15. Mai 2017

Leistungen: • 2 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet im 4-Sterne Superior CONPARC Hotel Bad Nauheim

• 1 x abendliches Dinnerbuffet nach Wahl des Küchenchefs

• 1 x köstlicher Muttertagsbrunch als Buffet

• Kleines Präsent für alle Mütter

• Eintritt für den musikalischen Nachmittag mit Maxi Arland sowie unterhaltsamem Rahmenprogramm im hoteleigenen Jugendstiltheater am Muttertag

• Kostenfreie Nutzung des SPA- Bereichs im Hotel

Preis: 239,- € p.P. im DZ (nur Abonnenten)

60,- € Einzelzimmerzuschlag

Veranstalter: HKR GmbH, Hannoversche Straße 6-8, 49084 Osnabrück. Es gelten die AGB des Veranstalters.

Infos und Buchung: • Tel. 0541/7605205 (Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr)

oder per E-Mail: info@hkr-reise.de

• bei Buchung bitte „V1202/Muttertag“ angeben.

Eigene An- und Abreise. Preis zzgl. Kurtaxe. Angebot nur für Abonnenten.